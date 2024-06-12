В мире Индия резко поменяла отношение к саммиту по Украине в Швейцарии Индия примет участие в мирном саммите по Украине 12 июня 2024 в 15:18 Размер текста - 17 + . Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Индия решила принять участие в мирном саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии без участия России. Многие странны, сохраняющие нейтралитет в украинском вопросе ранее отказались участвовать в саммите из-за отсутствия российских представителей. Кто представит страну на этом мероприятии пока не решено. Заявление сделал заявил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра. «Индия примет участие в мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии, на соответствующем уровне», — передает слова Кватры индийский портал ABpLive. Он пообещал в ближайшее время определиться с тем, кто представит страну на мероприятии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Индия решила принять участие в мирном саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии без участия России. Многие странны, сохраняющие нейтралитет в украинском вопросе ранее отказались участвовать в саммите из-за отсутствия российских представителей. Кто представит страну на этом мероприятии пока не решено. Заявление сделал заявил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра. «Индия примет участие в мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии, на соответствующем уровне», — передает слова Кватры индийский портал ABpLive. Он пообещал в ближайшее время определиться с тем, кто представит страну на мероприятии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям