Индия резко поменяла отношение к саммиту по Украине в Швейцарии

Индия примет участие в мирном саммите по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Ковалевские чтения - 2020. Екатеринбург, индия, флаг индии
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Индия решила принять участие в мирном саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии без участия России. Многие странны, сохраняющие нейтралитет в украинском вопросе ранее отказались участвовать в саммите из-за отсутствия российских представителей. Кто представит страну на этом мероприятии пока не решено. Заявление сделал заявил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра.

«Индия примет участие в мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии, на соответствующем уровне», — передает слова Кватры индийский портал ABpLive. Он пообещал в ближайшее время определиться с тем, кто представит страну на мероприятии.

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Индия решила принять участие в мирном саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии без участия России. Многие странны, сохраняющие нейтралитет в украинском вопросе ранее отказались участвовать в саммите из-за отсутствия российских представителей. Кто представит страну на этом мероприятии пока не решено. Заявление сделал заявил первый замглавы МИД Индии Винай Кватра. «Индия примет участие в мирной конференции, которая пройдет в Швейцарии, на соответствующем уровне», — передает слова Кватры индийский портал ABpLive. Он пообещал в ближайшее время определиться с тем, кто представит страну на мероприятии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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