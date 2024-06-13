Завод Аши выпустил световой прибор с диапазоном температур в 120 градусов

Завод в Аше (Челябинская область) выпустил световой сигнал для работы на взрывоопасных производствах со 120-градусным диапазоном температур. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия «Ашасветотехника», устройство способно выдерживать встряску в девять баллов сейсмической активности по шкале Медведева.
«В 2024 году представили новый световой сигнал, способный работать при температурах от минус 60 до плюс 60 градусов. Изделие предназначено для световой сигнализации во взрывоопасных зонах по газу и пыли всех классов», — пояснили URA.RU на заводе.
Прибор дает маломощный сигнал в два ватта. Изделие востребовано на предприятиях нефтяной, газовой, нефтехимической, химической и других отраслей промышленности. Устройство начали активно использовать при комплектации спецтехники для дорожно-строительной отрасли. Также светосигнальная арматура может применяться для производственных пультов управления и во взрывозащищенной электротехнике.
На заводе зафиксировали рост производства. С начала года увеличение объема заказов со стороны основного партнера, производителя спецтехники, составило 40%.
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