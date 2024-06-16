ВСУ сбросили французскую авиабомбу AASM НAMMER на жилой дом в Шебекино

ВСУ скинули на жилой дом в Шебекино в Белгородской области авиабомбу AASM НAMMER французского производства. В результате атаки 14 июня обрушилась часть подъезда, погибли пять человек, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«ВСУ применили французскую авиабомбу AASM НAMMER при атаке Шебекино», — сообщил telegram-канал. Четверо пострадавших были доставлены в городскую больницу №2. Двое получивших ранения остались на амбулаторном лечении.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино обрушился подъезд жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. По его словам, поврежденная часть дома восстановлению не подлежит, передает RT.
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