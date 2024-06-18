Происшествия Путин прислал венок на церемонию прощания с оператором НТВ, погибшим в Горловке 18 июня 2024 в 14:05 Размер текста - 17 + Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с Валерием Кожиным (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На церемонию прощания с оператором НТВ Валерием Кожиным, который погиб в Горловке (ДНР), президент России Владимир Путин прислал венок. Об этом сообщают СМИ. «Путин прислал венок на церемонию прощания с Кожиным», — передает РИА Новости. Мероприятие проходит в телецентре «Останкино» в Москве. Оператора похоронят 18 июня в городе Калязин (Тверская область). Это его родной город. Новость по теме В Горловке из-за обстрела ВСУ скончался журналист НТВ: что известно о трагедии, реакция властей На прощание с ним пришли журналисты, родные, а также военкоры. Коллеги-операторы, телеканал «Звезда» и Национальная Медиа Группа также отправили венки. Кожин был ранен в результате обстрела съемочной группы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ в связи с гибелью оператора, пишет РАПСИ. Врачи несколько часов пытались его спасти, однако безуспешно. Полученные травмы оказались смертельными, передает RT. Биография журналиста — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На церемонию прощания с оператором НТВ Валерием Кожиным, который погиб в Горловке (ДНР), президент России Владимир Путин прислал венок. Об этом сообщают СМИ. «Путин прислал венок на церемонию прощания с Кожиным», — передает РИА Новости. Мероприятие проходит в телецентре «Останкино» в Москве. Оператора похоронят 18 июня в городе Калязин (Тверская область). Это его родной город. На прощание с ним пришли журналисты, родные, а также военкоры. Коллеги-операторы, телеканал «Звезда» и Национальная Медиа Группа также отправили венки. Кожин был ранен в результате обстрела съемочной группы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ в связи с гибелью оператора, пишет РАПСИ. Врачи несколько часов пытались его спасти, однако безуспешно. Полученные травмы оказались смертельными, передает RT. Биография журналиста — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям