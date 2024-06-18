Путин прислал венок на церемонию прощания с оператором НТВ, погибшим в Горловке

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Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с Валерием Кожиным (архивное фото) Фото:

На церемонию прощания с оператором НТВ Валерием Кожиным, который погиб в Горловке (ДНР), президент России Владимир Путин прислал венок. Об этом сообщают СМИ.

«Путин прислал венок на церемонию прощания с Кожиным», — передает РИА Новости. Мероприятие проходит в телецентре «Останкино» в Москве. Оператора похоронят 18 июня в городе Калязин (Тверская область). Это его родной город.

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На прощание с ним пришли журналисты, родные, а также военкоры. Коллеги-операторы, телеканал «Звезда» и Национальная Медиа Группа также отправили венки.

Кожин был ранен в результате обстрела съемочной группы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ в связи с гибелью оператора, пишет РАПСИ. Врачи несколько часов пытались его спасти, однако безуспешно. Полученные травмы оказались смертельными, передает RT. Биография журналиста — в материале URA.RU.

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На церемонию прощания с оператором НТВ Валерием Кожиным, который погиб в Горловке (ДНР), президент России Владимир Путин прислал венок. Об этом сообщают СМИ. «Путин прислал венок на церемонию прощания с Кожиным», — передает РИА Новости. Мероприятие проходит в телецентре «Останкино» в Москве. Оператора похоронят 18 июня в городе Калязин (Тверская область). Это его родной город. На прощание с ним пришли журналисты, родные, а также военкоры. Коллеги-операторы, телеканал «Звезда» и Национальная Медиа Группа также отправили венки. Кожин был ранен в результате обстрела съемочной группы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ в связи с гибелью оператора, пишет РАПСИ. Врачи несколько часов пытались его спасти, однако безуспешно. Полученные травмы оказались смертельными, передает RT. Биография журналиста — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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