Путин прислал венок на церемонию прощания с оператором НТВ, погибшим в Горловке

На церемонию прощания с оператором НТВ Валерием Кожиным, который погиб в Горловке (ДНР), президент России Владимир Путин прислал венок. Об этом сообщают СМИ.
«Путин прислал венок на церемонию прощания с Кожиным», — передает РИА Новости. Мероприятие проходит в телецентре «Останкино» в Москве. Оператора похоронят 18 июня в городе Калязин (Тверская область). Это его родной город.
На прощание с ним пришли журналисты, родные, а также военкоры. Коллеги-операторы, телеканал «Звезда» и Национальная Медиа Группа также отправили венки.
Кожин был ранен в результате обстрела съемочной группы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ в связи с гибелью оператора, пишет РАПСИ. Врачи несколько часов пытались его спасти, однако безуспешно. Полученные травмы оказались смертельными, передает RT. Биография журналиста — в материале URA.RU.
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