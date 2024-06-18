В Озерске на озере Иртяш утонула шестиклассница

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Девочка купалась в прибрежной зоне отдыха
Девочка купалась в прибрежной зоне отдыха Фото:

В Озерске (Челябинская область) в прибрежной зоне отдыха «Колибри» озера Иртяш утонула ученица шестого класса. Эту информацию URA.RU подтвердил заместитель главы городского округа Александр Жмайло.

«К сожалению, это правда. Сигнал [о том, что девочка тонет] поступил в дежурную часть. Прибывшие на место спасатели достали тело из воды. К тому моменту девочка уже не подавала признаков жизни», — сообщил URA.RU Жмайло.

По его словам, «Колибри» входит в прибрежную зону отдыха в городе. Это популярное место в городе и такие трагедии для него редкость. Сейчас в инциденте со смертью школьницы разбираются компетентные структуры.

За прошлые сутки, 17 июня, на территории области было зафиксировано пять случаев смерти при отдыхе на водоемах. В пресс-службе ГУ МЧС отметили, что трагедии произошли из-за купания в необорудованном для этого месте.

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В Озерске (Челябинская область) в прибрежной зоне отдыха «Колибри» озера Иртяш утонула ученица шестого класса. Эту информацию URA.RU подтвердил заместитель главы городского округа Александр Жмайло. «К сожалению, это правда. Сигнал [о том, что девочка тонет] поступил в дежурную часть. Прибывшие на место спасатели достали тело из воды. К тому моменту девочка уже не подавала признаков жизни», — сообщил URA.RU Жмайло. По его словам, «Колибри» входит в прибрежную зону отдыха в городе. Это популярное место в городе и такие трагедии для него редкость. Сейчас в инциденте со смертью школьницы разбираются компетентные структуры. За прошлые сутки, 17 июня, на территории области было зафиксировано пять случаев смерти при отдыхе на водоемах. В пресс-службе ГУ МЧС отметили, что трагедии произошли из-за купания в необорудованном для этого месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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