В Озерске на озере Иртяш утонула шестиклассница

В Озерске (Челябинская область) в прибрежной зоне отдыха «Колибри» озера Иртяш утонула ученица шестого класса. Эту информацию URA.RU подтвердил заместитель главы городского округа Александр Жмайло.
«К сожалению, это правда. Сигнал [о том, что девочка тонет] поступил в дежурную часть. Прибывшие на место спасатели достали тело из воды. К тому моменту девочка уже не подавала признаков жизни», — сообщил URA.RU Жмайло.
По его словам, «Колибри» входит в прибрежную зону отдыха в городе. Это популярное место в городе и такие трагедии для него редкость. Сейчас в инциденте со смертью школьницы разбираются компетентные структуры.
За прошлые сутки, 17 июня, на территории области было зафиксировано пять случаев смерти при отдыхе на водоемах. В пресс-службе ГУ МЧС отметили, что трагедии произошли из-за купания в необорудованном для этого месте.
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