Мэрия Челябинска получит крышу с подогревом

Власти Челябинска собираются оснастить крышу здания администрации системой «теплый пол». Заказа стоимостью 3,7 млн рублей появился на сайте госзакупок.
Как следует из документа, подрядчику предлагается оборудовать электрообогревом 130 квадратных метров кровли. Заявки принимаются до 27 июня, работы должны быть завершены до 31 октября. Таким способом предполагается устранить проблемы в обледенением крыши и скоплением на ней снега, пишет издание 74.ру.
Прошедшая зима с ее аномальными холодами и столь же аномально обильными осадками привела к целому ряду ЧП, в том числе с пострадавшими. Проблемы возникли как в жилых домах, так и на муниципальных объектах.
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