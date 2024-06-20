20 июня 2024

В Академическом спецназ задержал мигрантов, живших в подвале девять лет

В Екатеринбурге спецназ задержал мигрантов, живших в подвале с 2015 года
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Операция проходила в ЖК "Западный"
Операция проходила в ЖК "Западный" Фото:

В Екатеринбурге утром 21 июня бойцы спецназа задержали мигрантов, которые с 2015 года проживали в подвале жилого комплекса «Западный». Информацию об этом URA.RU подтвердил осведомленный источник.

«Было задержание. Возможно, работали бойцы „Грома“ или „СОБР“» — сказал собеседник. Причина операции неизвестна.

Однако местная жительница пояснила, что задержанные проживали в подвале ЖК с 2015 года. «Там было что-то вроде общежития. Они появились еще при [Владимире] Михееве (бывший учредитель компании-застройщика ЖСК „Западный-1“, погибший при странных обстоятельствах 3 апреля — прим. URA.RU). Говорят, якобы он их туда пустил жить», — добавила женщина.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в городскую полицию и Росгвардию. В ведомствах воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге утром 21 июня бойцы спецназа задержали мигрантов, которые с 2015 года проживали в подвале жилого комплекса «Западный». Информацию об этом URA.RU подтвердил осведомленный источник. «Было задержание. Возможно, работали бойцы „Грома“ или „СОБР“» — сказал собеседник. Причина операции неизвестна. Однако местная жительница пояснила, что задержанные проживали в подвале ЖК с 2015 года. «Там было что-то вроде общежития. Они появились еще при [Владимире] Михееве (бывший учредитель компании-застройщика ЖСК „Западный-1“, погибший при странных обстоятельствах 3 апреля — прим. URA.RU). Говорят, якобы он их туда пустил жить», — добавила женщина. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в городскую полицию и Росгвардию. В ведомствах воздержались от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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