В Академическом спецназ задержал мигрантов, живших в подвале девять лет

В Екатеринбурге утром 21 июня бойцы спецназа задержали мигрантов, которые с 2015 года проживали в подвале жилого комплекса «Западный». Информацию об этом URA.RU подтвердил осведомленный источник.
«Было задержание. Возможно, работали бойцы „Грома“ или „СОБР“» — сказал собеседник. Причина операции неизвестна.
Однако местная жительница пояснила, что задержанные проживали в подвале ЖК с 2015 года. «Там было что-то вроде общежития. Они появились еще при [Владимире] Михееве (бывший учредитель компании-застройщика ЖСК „Западный-1“, погибший при странных обстоятельствах 3 апреля — прим. URA.RU). Говорят, якобы он их туда пустил жить», — добавила женщина.
Корреспондент URA.RU обратился за информацией в городскую полицию и Росгвардию. В ведомствах воздержались от комментариев.
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