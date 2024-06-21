Bloomberg: Илон Маск стал отцом 12-го ребенка

Американский бизнесмен Илон Маск стал отцом 12-го по счету ребенка. Об этом стало известно агентству Bloomberg.
«[Маск] стал отцом по меньшей мере 12 детей, в том числе шестерых за последние пять лет — трое из них от певицы Граймс и еще трое от директора по специальным проектам корпорации Neuralink Шивон Зилис, в том числе один, о котором до сих пор не было известно публике», — передает агентство информацию источников. По их словам, последний ребенок Маска родился ранее в этом году.
Илон Маск известен своими многочисленными проектами и активной личной жизнью. Он был женат дважды и имеет детей от разных партнеров.
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