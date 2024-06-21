21 июня 2024

Bloomberg: Илон Маск стал отцом 12-го ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Стало известно об очередном ребенке Илона Маска
Стало известно об очередном ребенке Илона Маска Фото:

Американский бизнесмен Илон Маск стал отцом 12-го по счету ребенка. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

«[Маск] стал отцом по меньшей мере 12 детей, в том числе шестерых за последние пять лет — трое из них от певицы Граймс и еще трое от директора по специальным проектам корпорации Neuralink Шивон Зилис, в том числе один, о котором до сих пор не было известно публике», — передает агентство информацию источников. По их словам, последний ребенок Маска родился ранее в этом году.

Илон Маск известен своими многочисленными проектами и активной личной жизнью. Он был женат дважды и имеет детей от разных партнеров.

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Американский бизнесмен Илон Маск стал отцом 12-го по счету ребенка. Об этом стало известно агентству Bloomberg. «[Маск] стал отцом по меньшей мере 12 детей, в том числе шестерых за последние пять лет — трое из них от певицы Граймс и еще трое от директора по специальным проектам корпорации Neuralink Шивон Зилис, в том числе один, о котором до сих пор не было известно публике», — передает агентство информацию источников. По их словам, последний ребенок Маска родился ранее в этом году. Илон Маск известен своими многочисленными проектами и активной личной жизнью. Он был женат дважды и имеет детей от разных партнеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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