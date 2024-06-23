В Дагестане 16 человек пострадало из-за теракта

23 июня 2024 в 22:13 Размер текста - 17 +

В Дагестане количество пострадавших во время нападений выросло до 16 человек, заявили в МВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие Во время нападений, происходивших в Махачкале и Дербенте, пострадало 16 человек. Об этом сообщает МВД Дагестана. «В Дербенте и Махачкале, предварительно, пострадали 16 человек», — передает министерство. Информацию передает «Интерфакс». Так, в Дербенте неизвестные напали на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, в результате чего был убит священник и охранник задания. В Махачкале террористы напали на пост ДПС, пострадали и были убиты сотрудники полиции. URA.RU в своей онлайн-трансляции приводит все известные сведения о нападениях в Дагестане. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время нападений, происходивших в Махачкале и Дербенте, пострадало 16 человек. Об этом сообщает МВД Дагестана. «В Дербенте и Махачкале, предварительно, пострадали 16 человек», — передает министерство. Информацию передает «Интерфакс». Так, в Дербенте неизвестные напали на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, в результате чего был убит священник и охранник задания. В Махачкале террористы напали на пост ДПС, пострадали и были убиты сотрудники полиции. URA.RU в своей онлайн-трансляции приводит все известные сведения о нападениях в Дагестане.