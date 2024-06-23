В Дагестане 16 человек пострадало из-за теракта

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В Дагестане количество пострадавших во время нападений выросло до 16 человек, заявили в МВД Фото:
новость из сюжета
В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

Во время нападений, происходивших в Махачкале и Дербенте, пострадало 16 человек. Об этом сообщает МВД Дагестана.

«В Дербенте и Махачкале, предварительно, пострадали 16 человек», — передает министерство. Информацию передает «Интерфакс».

Так, в Дербенте неизвестные напали на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, в результате чего был убит священник и охранник задания. В Махачкале террористы напали на пост ДПС, пострадали и были убиты сотрудники полиции. URA.RU в своей онлайн-трансляции приводит все известные сведения о нападениях в Дагестане.

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Во время нападений, происходивших в Махачкале и Дербенте, пострадало 16 человек. Об этом сообщает МВД Дагестана. «В Дербенте и Махачкале, предварительно, пострадали 16 человек», — передает министерство. Информацию передает «Интерфакс». Так, в Дербенте неизвестные напали на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, в результате чего был убит священник и охранник задания. В Махачкале террористы напали на пост ДПС, пострадали и были убиты сотрудники полиции. URA.RU в своей онлайн-трансляции приводит все известные сведения о нападениях в Дагестане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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