В челябинском бору депутату Госдумы разрешили построить гостиницу и спорткомплекс

В челябинском бору фирма, аффилированная с бизнесом Колесникова, построит отель

01 апреля 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Проект строительства комплекса в городском бору одобрили 1 апреля 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в городском бору фирма ООО «Техсервис», аффилированная с бизнесом депутата Госдумы Олега Колесникова, построит гостиницу, ресторан, спорткомплекс и подземную парковку. Разрешение на строительство было получено еще в 2017 году, но в 2022 году мэрия пыталась это решение отменить. Проект 1 апреля 2024 года одобрила экспертная организация ООО «Челэкспертиза», сообщается на сайте госреестра. «Многофункциональный комплекс с помещениями спортивного назначения, объектами общественного питания, апартаментами гостиничного типа и подземной автопарковкой по улице Лесопарковая, 6а в Центральном районе города Челябинска. Положительное заключение получено 1 апреля. Застройщик — компания ООО „Техсервис“», — сообщается на сайте госреестра. Спорткомплекс «Полет» возле челябинского бора полностью был снесен в июне 2023 года. Работы по демонтажу начались в середине января 2023 года, закончить снос здания удалось только через пять месяцев. Генподрядчиком многофункционального комплекса на месте снесенного здания выступает фирма ООО Техсервис, следует из документации на сайте госреестра. ООО «Техсервис» принадлежат почти все участки под спорткомплексом «Полет». На данный момент у фирмы есть действующие разрешения на строительство всех четырех корпусов многофункционального комплекса. В конце 2017 года мэрия Челябинска при главе Евгении Тефтелеве по заявлению ООО «Техсервис» выдала четыре разрешения на строительство по улице Лесопарковая, 6а. Речь шла о строительстве многофункционального спортивного комплекса, объектов общественного питания, апартаментов гостиничного типа высотой в 24 этажа и подземной парковкой. Правда, застройщику ООО «Техсервис» 21 февраля отказали продлить срок действия разрешения на строительство первого этапа, поскольку с 2017 года по 2023 года компания фактически не начинала какие-либо работы по реализации строительства, отмечали в мэрии. Согласно данным сервиса «Сбис», ООО «Техсервис» работает с января 2009 года. Основная сфера — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Владелец — Игорь Копылов, директор — Вадим Шабалкин. В 2022 году чистая прибыль компании составляла 1,7 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в городском бору фирма ООО «Техсервис», аффилированная с бизнесом депутата Госдумы Олега Колесникова, построит гостиницу, ресторан, спорткомплекс и подземную парковку. Разрешение на строительство было получено еще в 2017 году, но в 2022 году мэрия пыталась это решение отменить. Проект 1 апреля 2024 года одобрила экспертная организация ООО «Челэкспертиза», сообщается на сайте госреестра. «Многофункциональный комплекс с помещениями спортивного назначения, объектами общественного питания, апартаментами гостиничного типа и подземной автопарковкой по улице Лесопарковая, 6а в Центральном районе города Челябинска. Положительное заключение получено 1 апреля. Застройщик — компания ООО „Техсервис“», — сообщается на сайте госреестра. Спорткомплекс «Полет» возле челябинского бора полностью был снесен в июне 2023 года. Работы по демонтажу начались в середине января 2023 года, закончить снос здания удалось только через пять месяцев. Генподрядчиком многофункционального комплекса на месте снесенного здания выступает фирма ООО Техсервис, следует из документации на сайте госреестра. ООО «Техсервис» принадлежат почти все участки под спорткомплексом «Полет». На данный момент у фирмы есть действующие разрешения на строительство всех четырех корпусов многофункционального комплекса. В конце 2017 года мэрия Челябинска при главе Евгении Тефтелеве по заявлению ООО «Техсервис» выдала четыре разрешения на строительство по улице Лесопарковая, 6а. Речь шла о строительстве многофункционального спортивного комплекса, объектов общественного питания, апартаментов гостиничного типа высотой в 24 этажа и подземной парковкой. Правда, застройщику ООО «Техсервис» 21 февраля отказали продлить срок действия разрешения на строительство первого этапа, поскольку с 2017 года по 2023 года компания фактически не начинала какие-либо работы по реализации строительства, отмечали в мэрии. Согласно данным сервиса «Сбис», ООО «Техсервис» работает с января 2009 года. Основная сфера — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Владелец — Игорь Копылов, директор — Вадим Шабалкин. В 2022 году чистая прибыль компании составляла 1,7 млн рублей.