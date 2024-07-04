Мэрия Челябинска завершила аварийные работы на улице Лесопарковой

04 июля 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

Дорога приведена в порядок, все ограничения снимаются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска завершила аварийные работы на улице Лесопарковой. Движение автомобилей на данном участке будет открыто. Об этом сообщили в пресс-службе администрации. «Бригада МУП „ПОВВ“ оперативно завершила аварийные работы на улице Лесопарковой. Дорожное полотно восстановлено. Движение будет открыто в 23:00», — заявили в мэрии. Движение по улице Лесопарковой от проспекта Ленина до Витебской закрыли с 4 июля из-за аварийных работ на сетях водоснабжения. Это привело к перекрытию движения и изменению маршрута автобуса № 2. Первоначально планировалось, что работы продлятся до 9 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Челябинска завершила аварийные работы на улице Лесопарковой. Движение автомобилей на данном участке будет открыто. Об этом сообщили в пресс-службе администрации. «Бригада МУП „ПОВВ“ оперативно завершила аварийные работы на улице Лесопарковой. Дорожное полотно восстановлено. Движение будет открыто в 23:00», — заявили в мэрии. Движение по улице Лесопарковой от проспекта Ленина до Витебской закрыли с 4 июля из-за аварийных работ на сетях водоснабжения. Это привело к перекрытию движения и изменению маршрута автобуса № 2. Первоначально планировалось, что работы продлятся до 9 июля.