Мэрия Челябинска завершила аварийные работы на улице Лесопарковой

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Пустой город. Обстановка во время самоизоляции и эпидемии коронавируса. Челябинск, эпидемия, лесопарковая улица, пустой город
Дорога приведена в порядок, все ограничения снимаются Фото:

Мэрия Челябинска завершила аварийные работы на улице Лесопарковой. Движение автомобилей на данном участке будет открыто. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«Бригада МУП „ПОВВ“ оперативно завершила аварийные работы на улице Лесопарковой. Дорожное полотно восстановлено. Движение будет открыто в 23:00», — заявили в мэрии.

Движение по улице Лесопарковой от проспекта Ленина до Витебской закрыли с 4 июля из-за аварийных работ на сетях водоснабжения. Это привело к перекрытию движения и изменению маршрута автобуса № 2. Первоначально планировалось, что работы продлятся до 9 июля.

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Мэрия Челябинска завершила аварийные работы на улице Лесопарковой. Движение автомобилей на данном участке будет открыто. Об этом сообщили в пресс-службе администрации. «Бригада МУП „ПОВВ“ оперативно завершила аварийные работы на улице Лесопарковой. Дорожное полотно восстановлено. Движение будет открыто в 23:00», — заявили в мэрии. Движение по улице Лесопарковой от проспекта Ленина до Витебской закрыли с 4 июля из-за аварийных работ на сетях водоснабжения. Это привело к перекрытию движения и изменению маршрута автобуса № 2. Первоначально планировалось, что работы продлятся до 9 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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