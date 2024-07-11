Депутат челябинского заксобрания Дмитрий Клеутин заявил о строительстве в регионе новых мостов и дорог, росте инвестиций и создании новых рабочих мест. Видео с обращением Клеутина разместила 11 июля пресс-служба ЗСО.
«Мы ожидаем существенного улучшения инвестиционного климата. Только в 2023 году объем прямых иностранных инвестиций составил более пяти миллиардов рублей, а на недавнем Петербургском экономическом форуме правительством региона было подписано соглашений на сумму более чем 120 миллиардов рублей. Мы смело можем рассчитывать на рост объемов инвестиций в регион и в ближайшие годы за счет упрощения административных процедур и снижения бюрократических барьеров. Стоит также отметить и регулярное расширение мер поддержки малого и среднего бизнеса в регионе», — сообщил первый зампред комитет ЗСО по экономической политике и предпринимательству Клеутин.
Клеутин анонсировал направления, по которым регион продолжит работать. Во-первых, это поддержка малого и среднего бизнеса, создание благоприятного инвестиционного климата, упрощение условий ведения бизнеса и расширение льгот и мер поддержки. Во-вторых, большое внимание уделят модернизации инфраструктуры, в первую очередь, транспортной. Это строительство новых дорог, мостов и совершенствование системы общественного транспорта. А также развитие информационно-коммуникационных технологий для обеспечения бизнесу доступа к высокоскоростному интернету и цифровым сервисам.
«Доля малого и среднего бизнеса в региональной экономике составляет 27 процентов, что является одним из лучших показателей в стране, и во многом это заслуга разрабатываемых нами мер поддержки. В своем недавнем послании губернатор Алексей Текслер объявил о пролонгации всех мер поддержки малого и среднего бизнеса, а также о продлении минимально возможных ставок по системе упрощенного налогообложения для целого ряда сфер деятельности», — сказал Клеутин.
По его мнению, все это позволит не только поддержать действующие предприятия, но и даст возможность для открытия новых, что потянет за собой привлечение инвестиций и новые рабочие места для жителей региона. Также, по мнению Клеутина, важным шагом является повышение квалификации кадров в соответствии с требованиями рынка труда. В этом направлении ведется работа в рамках нового национального проекта «Кадры», а также в рамках федерального проекта «Профессионалитет».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!