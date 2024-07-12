В России создадут экстренную службу для помощи детям и родителям

В РФ будет проработан вопрос о создании короткого номера (124) службы экстренной анонимной психологической помощи детям и родителям. Эту инициативу поддержал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«По итогам заседания вице-премьер поручил проработать вопрос создания короткого номера службы по оказанию экстренной и анонимной психологической помощи детям и родителям — 124», — сообщили в официальном telegram-канале правительства. Кроме того, Министерство труда России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, продолжат развитие сети социальных служб и семейных многофункциональных центров (МФЦ) для оперативного предоставления помощи в регионах через принцип «одного окна».
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