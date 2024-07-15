В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

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ЧП на станции метро «Космонавтов». Екатеринбург, пробка, ппсп, автомобильный поток, полицейский автомобиль
Автомобилистам рекомендовали по возможности передвигаться на общественном транспорте Фото:

В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности. Об этом сообщает главное управление МЧС региона в своем telegram-канале.

«Объявлен желтый уровень „Воздушная опасность“ по Липецкой области», — указано в сообщении МЧС. Этот уровень предупреждения сигнализирует о потенциально опасных метеорологических условиях, которые могут представлять угрозу для некоторых групп населения и деятельности.

Желтый уровень опасности — это предупредительный сигнал, который требует от жителей и ответственных служб повышенного внимания и готовности к возможным изменениям в погодных условиях. МЧС рекомендует следить за обновлениями и быть осторожными при планировании деятельности на открытом воздухе.

В частности, жителей Москвы и Подмосковья предупредили о тумане и плохой видимости в ночь с 14 на 15 июля, а также утром. Видимость составит от 200 до 700 метров, сообщили в пресс-службе мэра. Поэтому автомобилистам рекомендовали по возможности передвигаться на общественном транспорте и заранее планировать маршруты.

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В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности. Об этом сообщает главное управление МЧС региона в своем telegram-канале. «Объявлен желтый уровень „Воздушная опасность“ по Липецкой области», — указано в сообщении МЧС. Этот уровень предупреждения сигнализирует о потенциально опасных метеорологических условиях, которые могут представлять угрозу для некоторых групп населения и деятельности. Желтый уровень опасности — это предупредительный сигнал, который требует от жителей и ответственных служб повышенного внимания и готовности к возможным изменениям в погодных условиях. МЧС рекомендует следить за обновлениями и быть осторожными при планировании деятельности на открытом воздухе. В частности, жителей Москвы и Подмосковья предупредили о тумане и плохой видимости в ночь с 14 на 15 июля, а также утром. Видимость составит от 200 до 700 метров, сообщили в пресс-службе мэра. Поэтому автомобилистам рекомендовали по возможности передвигаться на общественном транспорте и заранее планировать маршруты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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