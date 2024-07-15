В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

15 июля 2024 в 06:29 Размер текста - 17 +

Автомобилистам рекомендовали по возможности передвигаться на общественном транспорте Фото: Илья Московец © URA.RU В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности. Об этом сообщает главное управление МЧС региона в своем telegram-канале. «Объявлен желтый уровень „Воздушная опасность“ по Липецкой области», — указано в сообщении МЧС. Этот уровень предупреждения сигнализирует о потенциально опасных метеорологических условиях, которые могут представлять угрозу для некоторых групп населения и деятельности. Желтый уровень опасности — это предупредительный сигнал, который требует от жителей и ответственных служб повышенного внимания и готовности к возможным изменениям в погодных условиях. МЧС рекомендует следить за обновлениями и быть осторожными при планировании деятельности на открытом воздухе. В частности, жителей Москвы и Подмосковья предупредили о тумане и плохой видимости в ночь с 14 на 15 июля, а также утром. Видимость составит от 200 до 700 метров, сообщили в пресс-службе мэра. Поэтому автомобилистам рекомендовали по возможности передвигаться на общественном транспорте и заранее планировать маршруты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности. Об этом сообщает главное управление МЧС региона в своем telegram-канале. «Объявлен желтый уровень „Воздушная опасность“ по Липецкой области», — указано в сообщении МЧС. Этот уровень предупреждения сигнализирует о потенциально опасных метеорологических условиях, которые могут представлять угрозу для некоторых групп населения и деятельности. Желтый уровень опасности — это предупредительный сигнал, который требует от жителей и ответственных служб повышенного внимания и готовности к возможным изменениям в погодных условиях. МЧС рекомендует следить за обновлениями и быть осторожными при планировании деятельности на открытом воздухе. В частности, жителей Москвы и Подмосковья предупредили о тумане и плохой видимости в ночь с 14 на 15 июля, а также утром. Видимость составит от 200 до 700 метров, сообщили в пресс-службе мэра. Поэтому автомобилистам рекомендовали по возможности передвигаться на общественном транспорте и заранее планировать маршруты.