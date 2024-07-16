Депутат Рады Южанина: до осени на Украине рискуют остаться лишь пенсионеры

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Верховная Рада Украины, верховна рада, верховная рада, украина, парламент
В украинской Раде критикуют работу с энергоснабжением в стране Фото:

Из-за проблем с энергоснабжением до осени или зимы на Украине могут остаться только пенсионеры. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Нина Южанина.

«До осени, до зимы останутся в стране одни пенсионеры, которые выжили, потому что люди, семьи, в которых есть дети, которые вернулись в страну или не выезжали, не смогут справиться с теми всеми задачами, которые сейчас есть», — указала Южанина, слова которой приводит РИА Новости. Депутат таким образом раскритиковала призыв главы комитета Рады по вопросам финансов к украинцам использовать ведра с водой вместо кондиционеров.

Парламентарий подчеркнула, что в правительстве Украины отсутствует адекватный подход к решению возникающих проблем в энергетической сфере. Это заявление последовало после скандального совета Гетманцева, который предложил гражданам использовать «ведра и колодцы» для борьбы с жарой, что вызвало негативную реакцию и критику со стороны общественности.

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Из-за проблем с энергоснабжением до осени или зимы на Украине могут остаться только пенсионеры. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Нина Южанина. «До осени, до зимы останутся в стране одни пенсионеры, которые выжили, потому что люди, семьи, в которых есть дети, которые вернулись в страну или не выезжали, не смогут справиться с теми всеми задачами, которые сейчас есть», — указала Южанина, слова которой приводит РИА Новости. Депутат таким образом раскритиковала призыв главы комитета Рады по вопросам финансов к украинцам использовать ведра с водой вместо кондиционеров. Парламентарий подчеркнула, что в правительстве Украины отсутствует адекватный подход к решению возникающих проблем в энергетической сфере. Это заявление последовало после скандального совета Гетманцева, который предложил гражданам использовать «ведра и колодцы» для борьбы с жарой, что вызвало негативную реакцию и критику со стороны общественности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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