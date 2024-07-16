Депутат Рады Южанина: до осени на Украине рискуют остаться лишь пенсионеры

16 июля 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

В украинской Раде критикуют работу с энергоснабжением в стране Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины Из-за проблем с энергоснабжением до осени или зимы на Украине могут остаться только пенсионеры. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Нина Южанина. «До осени, до зимы останутся в стране одни пенсионеры, которые выжили, потому что люди, семьи, в которых есть дети, которые вернулись в страну или не выезжали, не смогут справиться с теми всеми задачами, которые сейчас есть», — указала Южанина, слова которой приводит РИА Новости. Депутат таким образом раскритиковала призыв главы комитета Рады по вопросам финансов к украинцам использовать ведра с водой вместо кондиционеров. Парламентарий подчеркнула, что в правительстве Украины отсутствует адекватный подход к решению возникающих проблем в энергетической сфере. Это заявление последовало после скандального совета Гетманцева, который предложил гражданам использовать «ведра и колодцы» для борьбы с жарой, что вызвало негативную реакцию и критику со стороны общественности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за проблем с энергоснабжением до осени или зимы на Украине могут остаться только пенсионеры. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Нина Южанина. «До осени, до зимы останутся в стране одни пенсионеры, которые выжили, потому что люди, семьи, в которых есть дети, которые вернулись в страну или не выезжали, не смогут справиться с теми всеми задачами, которые сейчас есть», — указала Южанина, слова которой приводит РИА Новости. Депутат таким образом раскритиковала призыв главы комитета Рады по вопросам финансов к украинцам использовать ведра с водой вместо кондиционеров. Парламентарий подчеркнула, что в правительстве Украины отсутствует адекватный подход к решению возникающих проблем в энергетической сфере. Это заявление последовало после скандального совета Гетманцева, который предложил гражданам использовать «ведра и колодцы» для борьбы с жарой, что вызвало негативную реакцию и критику со стороны общественности.