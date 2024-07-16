Виновных в обрушении крыши склада в Челябинске определила экспертиза

Нарушения в стройке и ремонте привели к обрушению крыши челябинского склада

16 июля 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Результаты экспертизы были сделаны сразу после обрушения крыши, но их скрывали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арендатор складского помещения на улице Потребительской, 28 и руководитель общества «Лавка кофе, чая» в Челябинске Станислав Крылов нашел результаты экспертизы, которые помогут доказать вину владельца здания в обрушении крыши. Крылов сообщил URA.RU, что экспертиза была проведена сразу после ЧП по заказу собственника склада, но ее результаты скрывали. «Согласно выводам экспертов, к обрушению склада №4 16 мая 2023 года по адресу: ул. 2-я Потребительская, 28 в Челябинске привело: „существенное (в десять раз) увеличение нагрузки на балки перекрытия (по проекту толщина асфальта крыши здания должно составлять 20 мм, по факту — 200 мм); нарушение при эксплуатации здания и ненадлежащий контроль над техническим состоянием конструкций, а также из-за скрытых дефектов, допущенных при строительстве здания“», — говорится документе от «Центра экспертизы и управления недвижимым имуществом» (есть в распоряжении редакции). Экспертиза была проведена в мае 2023 года сразу после обрушения кровли здания. Крылов уточнил, что согласно выводам экспертов, кровля была перегружена в десять раз. Кроме того, владелец не следил за состоянием конструкций за время владения зданием, а также не устранил скрытые дефекты его строительства. При этом владелец продолжает сдавать складские помещения до сих пор. «Нам удалось добиться возобновления расследования уголовного дела. Теперь наша задача — помочь правоохранительным органам доделать работу качественно, тем более, что может случиться трагедия. Сегодня на том объекте, где год назад на моих работников рухнула бетонная крыша, работает порядка 200 человек», — подчеркнул Крылов. Ранее URA.RU сообщало о крушении кровли склада, которое произошло 16 мая 2023 года. Площадь рухнувших конструкций составила 400 квадратных метров. Четверо рабочих пострадали и были доставлены в больницу, возбуждено уголовное дело, но было переквалифицировано по статье без возмещения ущерба. Один из арендаторов обратился к Бастрыкину с просьбой возобновить расследование по уголовному делу, чтобы добиться компенсации для людей, получивших травмы, а также получить ущерб за утраченный товар Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арендатор складского помещения на улице Потребительской, 28 и руководитель общества «Лавка кофе, чая» в Челябинске Станислав Крылов нашел результаты экспертизы, которые помогут доказать вину владельца здания в обрушении крыши. Крылов сообщил URA.RU, что экспертиза была проведена сразу после ЧП по заказу собственника склада, но ее результаты скрывали. «Согласно выводам экспертов, к обрушению склада №4 16 мая 2023 года по адресу: ул. 2-я Потребительская, 28 в Челябинске привело: „существенное (в десять раз) увеличение нагрузки на балки перекрытия (по проекту толщина асфальта крыши здания должно составлять 20 мм, по факту — 200 мм); нарушение при эксплуатации здания и ненадлежащий контроль над техническим состоянием конструкций, а также из-за скрытых дефектов, допущенных при строительстве здания“», — говорится документе от «Центра экспертизы и управления недвижимым имуществом» (есть в распоряжении редакции). Экспертиза была проведена в мае 2023 года сразу после обрушения кровли здания. Крылов уточнил, что согласно выводам экспертов, кровля была перегружена в десять раз. Кроме того, владелец не следил за состоянием конструкций за время владения зданием, а также не устранил скрытые дефекты его строительства. При этом владелец продолжает сдавать складские помещения до сих пор. «Нам удалось добиться возобновления расследования уголовного дела. Теперь наша задача — помочь правоохранительным органам доделать работу качественно, тем более, что может случиться трагедия. Сегодня на том объекте, где год назад на моих работников рухнула бетонная крыша, работает порядка 200 человек», — подчеркнул Крылов. Ранее URA.RU сообщало о крушении кровли склада, которое произошло 16 мая 2023 года. Площадь рухнувших конструкций составила 400 квадратных метров. Четверо рабочих пострадали и были доставлены в больницу, возбуждено уголовное дело, но было переквалифицировано по статье без возмещения ущерба. Один из арендаторов обратился к Бастрыкину с просьбой возобновить расследование по уголовному делу, чтобы добиться компенсации для людей, получивших травмы, а также получить ущерб за утраченный товар