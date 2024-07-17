ФСБ рассекретила показания пленного генерала вермахта о расстрелах

ФСБ России обнародовала рассекреченный документ, в котором содержатся подробные показания пленного генерала вермахта Готтфрида фон Эрдмансдорфа о его военных преступлениях, совершенных на оккупированной территории Советского Союза. В ходе следствия он признал, что отдавал приказы о расстреле пленных комиссаров Красной Армии и арестах местных коммунистов.
«Я лично утвердил 120-125 смертных приговоров, вынесенных тайной полевой полицией советским гражданам, имеющим связь с партизанами. Все они были расстреляны, а трупы сожжены», — заявлял фон Эрдмансдорф в ходе следствия. Показания зафиксированы в рассекреченных документах, содержание которых передает РИА Новости. По указанию немецкого генерала в период с июня по сентябрь 1941 года были расстреляны один комиссар и около 600 мирных советских граждан. Среди них 20 человек были убиты при попытке к бегству.
Отвечая на вопрос следователя, фон Эрдмансдорф охарактеризовал гитлеровскую агрессию против СССР как «большое преступление». Он признал, что сам метод ведения войны на территории Советского Союза, включая Беларусь, был преступным.
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