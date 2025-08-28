Альпинист заключил, виноват ли напарник Наговициной в ее смерти

Киргизский альпинист Илим Карыпбеков заявил, что напарник россиянки Натальи Наговициной Роман Мокринский не виновен в трагедии на Пике Победы и оказал ей максимальную возможную помощь. Об этом он сообщил 28 августа в видеообращении на YouTube-канале.
«Романа ни в чем нельзя обвинять, он не мог оставаться там. Любой час на этой высоте опасен, организм человека умирает. За ним нет никакой вины», — подчеркнул Карыпбеков, его слова приводит ТАСС.
По словам эксперта, Мокринский, несмотря на усталость, догнал других членов группы — немца Гюнтера Зигмунда и итальянца Луку Синигалью, которые направились на помощь Наговициной. На высоте около 7200 метров альпинистка сломала ногу, и Мокринский оказал ей первую помощь, после чего отправился за подмогой.
Ранее спасатели Киргизии прекратили поиски Наговициной из-за экстремальных условий. Шансов на выживание практически нет, но ее не могут объявить погибшей, писал ТАСС. При попытках спасения пострадали пилоты вертолета, а один из альпинистов группы погиб от отека мозга.
Российская альпинистка Наталья уже на протяжении недели ожидает спасателей на вершине Пика Победы. Женщина получила перелом ноги во время спуска с горы 12 августа. Спортсменка находится на высоте примерно семи тысяч метров без продовольствия, а проведение эвакуации осложняется неблагоприятными погодными условиями. Сообщается, что ее дважды пытался спасти итальянский альпинист, который в результате этого погиб. 19 августа авиация министерства обороны Киргизии эвакуировала более 60 альпинистов из районов пика Победы и Хан-Тенгри.
