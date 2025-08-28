Иноагент Яшин получает финансирование от структур ФБК* на Западе

Иноагент Яшин получает финансирование через структуры ФБК*
Иноагент Яшин получает финансирование через структуры ФБК* Фото:

Илья Яшин (признан в России иноагентом), признанный иностранным агентом, получает финансирование в Германии через структуры европейского филиала Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом) и компанию, связанную с гражданкой США Наталией Арно, бывшей советницей американского сенатора Джона Маккейна. Об этом сообщает RT.

«Яшин помогает ФБК консультациями и в производстве контента. Деньги в таких случаях поступают по договорам либо от имени фирмы ACF Europe (признана экстремистской и запрещена в РФ), либо от компании Posterum», — сказано в сообщении RT.

Кроме того, отмечается, что компания Posterum управляет рядом проектов, связанных с Михаилом Ходорковским (признан в России иноагентом) и Наталией Арно. В 2023 году годовой бюджет этой структуры составил €4,7 млн. В публикации также уточняется, что структуры ФБК, и аффилированные с ними организации продолжают финансировать деятельность оппозиционеров за рубежом через сложную сеть юридических лиц и иностранных грантов.

*Фонд борьбы с коррупцией, ФБК — признан в России иноагентом.

