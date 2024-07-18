На челябинскую деревню обрушился крупный град

Выпавший град был размером с вишню
В деревне Шумаки Коркинского района Челябинской области прошел крупный град. Вскоре град сменился на ливень.
«Прошел град. Сейчас идет сильный дождь», — передает слова жителя Шумаков издание «Вести Южный Урал»
Ранее гидрометцентр предупреждал, что на Челябинск обрушатся осадки . С 18 по 21 июля обещают кратковременные дожди. О возможных градах не сообщалось.
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