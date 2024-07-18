На челябинскую деревню обрушился крупный град

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Выпавший град был размером с вишню
Выпавший град был размером с вишню Фото:

В деревне Шумаки Коркинского района Челябинской области прошел крупный град. Вскоре град сменился на ливень.

«Прошел град. Сейчас идет сильный дождь», — передает слова жителя Шумаков издание «Вести Южный Урал»

Ранее гидрометцентр предупреждал, что на Челябинск обрушатся осадки . С 18 по 21 июля обещают кратковременные дожди. О возможных градах не сообщалось.

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В деревне Шумаки Коркинского района Челябинской области прошел крупный град. Вскоре град сменился на ливень. «Прошел град. Сейчас идет сильный дождь», — передает слова жителя Шумаков издание «Вести Южный Урал» Ранее гидрометцентр предупреждал, что на Челябинск обрушатся осадки . С 18 по 21 июля обещают кратковременные дожди. О возможных градах не сообщалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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