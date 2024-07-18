Власти Сургута раскрыли, когда устранят провал грунта на центральной площади

Коммунальщики устранят провал грунта на центральной площади Сургута (ХМАО) к концу сентября, рассказал мэр Максим Слепов. Обвал здесь произошел из-за коррозии коллектора.
«Восстановительные работы Горводоканал планирует закончить ориентировочно в середине августа. Еще полтора месяца нужно на благоустройство территории площади. Сейчас коллектор работает во временном режиме. Территория в интересах безопасности ограждена, для прохода пешеходов по газону сделаны деревянные мостки», — написал в своем telegram-канале Слепов.
Сейчас коммунальщики привезли на место новый трубопровод и обустраивают котлован для аварийно-восстановительных работ. «Ремонтные службы согласовывают сейчас земляные работы, проводят монтаж погружных насосных агрегатов и напорных трубопроводов», — добавил мэр.
Ранее URA.RU рассказывало, что на центральной площади Сургута обвалился грунт. Сам инцидент произошел 10 июля.
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