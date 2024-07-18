18 июля 2024

Власти Сургута раскрыли, когда устранят провал грунта на центральной площади

Мэр Сургута Слепов: провал грунта на центральной площади устранят в сентябре
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте провала грунта установили ограждение
На месте провала грунта установили ограждение Фото:

Коммунальщики устранят провал грунта на центральной площади Сургута (ХМАО) к концу сентября, рассказал мэр Максим Слепов. Обвал здесь произошел из-за коррозии коллектора.

«Восстановительные работы Горводоканал планирует закончить ориентировочно в середине августа. Еще полтора месяца нужно на благоустройство территории площади. Сейчас коллектор работает во временном режиме. Территория в интересах безопасности ограждена, для прохода пешеходов по газону сделаны деревянные мостки», — написал в своем telegram-канале Слепов.

Сейчас коммунальщики привезли на место новый трубопровод и обустраивают котлован для аварийно-восстановительных работ. «Ремонтные службы согласовывают сейчас земляные работы, проводят монтаж погружных насосных агрегатов и напорных трубопроводов», — добавил мэр.

Ранее URA.RU рассказывало, что на центральной площади Сургута обвалился грунт. Сам инцидент произошел 10 июля.

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Коммунальщики устранят провал грунта на центральной площади Сургута (ХМАО) к концу сентября, рассказал мэр Максим Слепов. Обвал здесь произошел из-за коррозии коллектора. «Восстановительные работы Горводоканал планирует закончить ориентировочно в середине августа. Еще полтора месяца нужно на благоустройство территории площади. Сейчас коллектор работает во временном режиме. Территория в интересах безопасности ограждена, для прохода пешеходов по газону сделаны деревянные мостки», — написал в своем telegram-канале Слепов. Сейчас коммунальщики привезли на место новый трубопровод и обустраивают котлован для аварийно-восстановительных работ. «Ремонтные службы согласовывают сейчас земляные работы, проводят монтаж погружных насосных агрегатов и напорных трубопроводов», — добавил мэр. Ранее URA.RU рассказывало, что на центральной площади Сургута обвалился грунт. Сам инцидент произошел 10 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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