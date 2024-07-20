20 июля 2024
19 июля 2024

Ученые ЮУрГУ доказали существование странствующих металлургов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В могиле был обнаружен комплекс металлургических атрибутов (фото из архива)
В могиле был обнаружен комплекс металлургических атрибутов (фото из архива) Фото:

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) из Челябинска доказали существование странствующих металлургов в бронзовом веке. Результаты опубликованы в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

«В работе представлен комплексный анализ синташтинского культурного захоронения пожилого мужчины, датируемого началом 2-го тысячелетия до нашей эры. Могила примечательна свидетельствами ремесленной специализации в производстве металлов. На это указывает набор артефактов», — говорится в материалах научного исследования.

Отмечается, что умерший обладал необычной внешностью, что, по-видимому, не вызывало его социальной маргинализации. В институте этнологии и антропологии РАН изучили особенности патологии скелета и установили, что человек испытывал большие физические нагрузки. Он дробил и измельчал руду, ковал металл и подавал воздух в печь с помощью мехов.

Анализ зубов показал, что место рождения металлурга бронзового века находилось минимум в 100 километрах от его захоронения. Он прожил довольно долгую жизнь и был похоронен в другом месте.

Ранее в ЮУрГУ определили возраст древнейших рудников в четыре тысячи лет. Характер работ был сезонным (осенью, зимой и весной) с перерывами на скотоводство летом. Статья об исследованиях также вышла в журнале Archaeological and Anthropological Sciences. 

Череп и реконструкция внешности мужчины из синташтинского могильника
Череп и реконструкция внешности мужчины из синташтинского могильника
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Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) из Челябинска доказали существование странствующих металлургов в бронзовом веке. Результаты опубликованы в журнале Archaeological and Anthropological Sciences. «В работе представлен комплексный анализ синташтинского культурного захоронения пожилого мужчины, датируемого началом 2-го тысячелетия до нашей эры. Могила примечательна свидетельствами ремесленной специализации в производстве металлов. На это указывает набор артефактов», — говорится в материалах научного исследования. Отмечается, что умерший обладал необычной внешностью, что, по-видимому, не вызывало его социальной маргинализации. В институте этнологии и антропологии РАН изучили особенности патологии скелета и установили, что человек испытывал большие физические нагрузки. Он дробил и измельчал руду, ковал металл и подавал воздух в печь с помощью мехов. Анализ зубов показал, что место рождения металлурга бронзового века находилось минимум в 100 километрах от его захоронения. Он прожил довольно долгую жизнь и был похоронен в другом месте. Ранее в ЮУрГУ определили возраст древнейших рудников в четыре тысячи лет. Характер работ был сезонным (осенью, зимой и весной) с перерывами на скотоводство летом. Статья об исследованиях также вышла в журнале Archaeological and Anthropological Sciences. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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