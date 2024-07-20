Теплица главы Белоярского района Сергея Маненкова находится в арктической зоне ХМАО (фотоиллюстрация)
Глава входящего в арктическую зону Белоярского района ХМАО Сергей Маненков вырастил урожай помидоров. Видео танцующего мэра из теплицы он опубликовал в своих соцсетях.
«Сегодня выходной, и ваш Петрович не на кухне, а в теплице. Это тоже перезагрузка. Наводим порядок», — отметил глава района.
Судя по видео, мэр выращивает в теплице не только помидоры, но и перцы — болгарский и чили. Из выращенных на грядках овощей Маненков готовит разнообразные блюда, а рецепты затем выкладывает в свой кулинарный блог.
Видео: глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков, «Вконтакте»
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