20 июля 2024

Мэр из ХМАО вырастил в Арктике урожай помидоров. Видео

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Теплица главы Белоярского района Сергея Маненкова находится в арктической зоне ХМАО (фотоиллюстрация)
Теплица главы Белоярского района Сергея Маненкова находится в арктической зоне ХМАО (фотоиллюстрация) Фото:

Глава входящего в арктическую зону Белоярского района ХМАО Сергей Маненков вырастил урожай помидоров. Видео танцующего мэра из теплицы он опубликовал в своих соцсетях.

«Сегодня выходной, и ваш Петрович не на кухне, а в теплице. Это тоже перезагрузка. Наводим порядок», — отметил глава района.

Судя по видео, мэр выращивает в теплице не только помидоры, но и перцы — болгарский и чили. Из выращенных на грядках овощей Маненков готовит разнообразные блюда, а рецепты затем выкладывает в свой кулинарный блог.

Видео: глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков, «Вконтакте»

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Глава входящего в арктическую зону Белоярского района ХМАО Сергей Маненков вырастил урожай помидоров. Видео танцующего мэра из теплицы он опубликовал в своих соцсетях. «Сегодня выходной, и ваш Петрович не на кухне, а в теплице. Это тоже перезагрузка. Наводим порядок», — отметил глава района. Судя по видео, мэр выращивает в теплице не только помидоры, но и перцы — болгарский и чили. Из выращенных на грядках овощей Маненков готовит разнообразные блюда, а рецепты затем выкладывает в свой кулинарный блог. Видео: глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков, «Вконтакте»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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