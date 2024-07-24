Челябинские бары попали в список лучших заведений страны

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Открытие регионального оператора Инновационного центра "Сколково". Челябинск, бар, сироп монин, monin
В перечень попали 11 челябинских заведений Фото:

Челябинские бары попали в список лучших заведений страны по версии Where2drink. Russian bar awards 2024.Об этом сообщили организаторы состязания.

«В лонг-ист попали 11 баров из челябинска, которые были упомянуты во всех номинациях в ходе голосования. Это Patrick pub, Paulaner, BLA BLA BAR, Boris Bar, Brut is Good, Матрешка, Drunke pub, Topka reborn, United, Сквот и La Galleria Bar & Kitchen», — сообщает сайт конкурса.

Конкурс проводится каждый год. Лучшие заведения от Калининграда до Владивостока получают премии и отмечаются в списке, который представляет собой рейтинг, составленный по итогам голосования 500 экспертов по напиткам со всей страны. Это своеобразный путеводитель по лучшим барам и местам, где можно выпить.

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Челябинские бары попали в список лучших заведений страны по версии Where2drink. Russian bar awards 2024.Об этом сообщили организаторы состязания. «В лонг-ист попали 11 баров из челябинска, которые были упомянуты во всех номинациях в ходе голосования. Это Patrick pub, Paulaner, BLA BLA BAR, Boris Bar, Brut is Good, Матрешка, Drunke pub, Topka reborn, United, Сквот и La Galleria Bar & Kitchen», — сообщает сайт конкурса. Конкурс проводится каждый год. Лучшие заведения от Калининграда до Владивостока получают премии и отмечаются в списке, который представляет собой рейтинг, составленный по итогам голосования 500 экспертов по напиткам со всей страны. Это своеобразный путеводитель по лучшим барам и местам, где можно выпить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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