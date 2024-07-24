Челябинские бары попали в список лучших заведений страны по версии Where2drink. Russian bar awards 2024.Об этом сообщили организаторы состязания.
«В лонг-ист попали 11 баров из челябинска, которые были упомянуты во всех номинациях в ходе голосования. Это Patrick pub, Paulaner, BLA BLA BAR, Boris Bar, Brut is Good, Матрешка, Drunke pub, Topka reborn, United, Сквот и La Galleria Bar & Kitchen», — сообщает сайт конкурса.
Конкурс проводится каждый год. Лучшие заведения от Калининграда до Владивостока получают премии и отмечаются в списке, который представляет собой рейтинг, составленный по итогам голосования 500 экспертов по напиткам со всей страны. Это своеобразный путеводитель по лучшим барам и местам, где можно выпить.
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