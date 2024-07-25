В Москве задержали террориста, которого разыскивал Интерпол

25 июля 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

В Москве задержан член запрещенной в России террористической группировки, которого разыскивали по каналам Интерпола Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве сотрудниками полиции при проверке документов был задержан член запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра», которого разыскивал Интерпол. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «На Мичуринском проспекте для проверки документов был остановлен мужчина. В ходе их изучения выяснилось, что он является боевиком „Джебхат ан-Нусры“ и находится в розыске по линии Интерпола. Мужчину задержали», — рассказал ТАСС источник из органов. Задержанным оказался 37-летний гражданин Азербайджана, который находится в розыске по запросу Баку, он обвиняется в создании вооруженного формирования и организации криминального сообщества на родине. По данным правоохранителей, мужчина уехал в Сирию в 2013 году и присоединился к боевикам. В 2019 году против него был выдан международный ордер на арест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве сотрудниками полиции при проверке документов был задержан член запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра», которого разыскивал Интерпол. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «На Мичуринском проспекте для проверки документов был остановлен мужчина. В ходе их изучения выяснилось, что он является боевиком „Джебхат ан-Нусры“ и находится в розыске по линии Интерпола. Мужчину задержали», — рассказал ТАСС источник из органов. Задержанным оказался 37-летний гражданин Азербайджана, который находится в розыске по запросу Баку, он обвиняется в создании вооруженного формирования и организации криминального сообщества на родине. По данным правоохранителей, мужчина уехал в Сирию в 2013 году и присоединился к боевикам. В 2019 году против него был выдан международный ордер на арест.