В Москве задержали террориста, которого разыскивал Интерпол

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В Москве задержан член запрещенной в России террористической группировки, которого разыскивали по каналам Интерпола Фото:

В Москве сотрудниками полиции при проверке документов был задержан член запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра», которого разыскивал Интерпол. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«На Мичуринском проспекте для проверки документов был остановлен мужчина. В ходе их изучения выяснилось, что он является боевиком „Джебхат ан-Нусры“ и находится в розыске по линии Интерпола. Мужчину задержали», — рассказал ТАСС источник из органов.

Задержанным оказался 37-летний гражданин Азербайджана, который находится в розыске по запросу Баку, он обвиняется в создании вооруженного формирования и организации криминального сообщества на родине. По данным правоохранителей, мужчина уехал в Сирию в 2013 году и присоединился к боевикам. В 2019 году против него был выдан международный ордер на арест.

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В Москве сотрудниками полиции при проверке документов был задержан член запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра», которого разыскивал Интерпол. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «На Мичуринском проспекте для проверки документов был остановлен мужчина. В ходе их изучения выяснилось, что он является боевиком „Джебхат ан-Нусры“ и находится в розыске по линии Интерпола. Мужчину задержали», — рассказал ТАСС источник из органов. Задержанным оказался 37-летний гражданин Азербайджана, который находится в розыске по запросу Баку, он обвиняется в создании вооруженного формирования и организации криминального сообщества на родине. По данным правоохранителей, мужчина уехал в Сирию в 2013 году и присоединился к боевикам. В 2019 году против него был выдан международный ордер на арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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