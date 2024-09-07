Стремясь ослабить Россию, Запад воспользовался Украиной и уготовил ей участь «Титаника». Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«США и Британия, в стремлении одним махом разрешить свои геополитические амбиции, решили воспользоваться своим историческим опытом, превратив Украину в именитый „Титаник“, — заявил Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что Запад поставил у штурвала корабля „пустоголового юнгу“ в лице лидера Украины Владимира Зеленского, специально, чтобы Украина „не избежала уготовленной ей участи“. Шеремет добавил, что США и Великобритания „заманивают“ на этот „Титаник“ лидеров европейских стран, то есть, по аналогии с фильмом, элиту, для которой сотрудничество с Украиной станет „бесславным последним круизом“.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что лучшим итогом конфликта для Украины станет формирование в Киеве пророссийского правительства. В противном случае, после окончания СВО, Украина перестанет существовать как современное государство, подчеркнул Риттер. Его слова передает MK.RU.
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