«Бесславный последний круиз»: в Госдуме сравнили Украину с «Титаником»

Депутат ГД Шеремет: Запад уготовил для Украины участь «Титаника»
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США и Британия отправили Украину-"Титаник" и страны Запада-элиту в "бесславный последний круиз", сообщил депутат ГД Михаил Шеремет
США и Британия отправили Украину-"Титаник" и страны Запада-элиту в "бесславный последний круиз", сообщил депутат ГД Михаил Шеремет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Стремясь ослабить Россию, Запад воспользовался Украиной и уготовил ей участь «Титаника». Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. 

«США и Британия, в стремлении одним махом разрешить свои геополитические амбиции, решили воспользоваться своим историческим опытом, превратив Украину в именитый „Титаник“, — заявил Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что Запад поставил у штурвала корабля „пустоголового юнгу“ в лице лидера Украины Владимира Зеленского, специально, чтобы Украина „не избежала уготовленной ей участи“. Шеремет добавил, что США и Великобритания „заманивают“ на этот „Титаник“ лидеров европейских стран, то есть, по аналогии с фильмом, элиту, для которой сотрудничество с Украиной станет „бесславным последним круизом“. 

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что лучшим итогом конфликта для Украины станет формирование в Киеве пророссийского правительства. В противном случае, после окончания СВО, Украина перестанет существовать как современное государство, подчеркнул Риттер. Его слова передает MK.RU.

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Стремясь ослабить Россию, Запад воспользовался Украиной и уготовил ей участь «Титаника». Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.  «США и Британия, в стремлении одним махом разрешить свои геополитические амбиции, решили воспользоваться своим историческим опытом, превратив Украину в именитый „Титаник“, — заявил Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что Запад поставил у штурвала корабля „пустоголового юнгу“ в лице лидера Украины Владимира Зеленского, специально, чтобы Украина „не избежала уготовленной ей участи“. Шеремет добавил, что США и Великобритания „заманивают“ на этот „Титаник“ лидеров европейских стран, то есть, по аналогии с фильмом, элиту, для которой сотрудничество с Украиной станет „бесславным последним круизом“.  Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что лучшим итогом конфликта для Украины станет формирование в Киеве пророссийского правительства. В противном случае, после окончания СВО, Украина перестанет существовать как современное государство, подчеркнул Риттер. Его слова передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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