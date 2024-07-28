В районе, где ищут 20-летнего свердловчанина с ДЦП, нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Данила Багаутдинова неделю ищут сотни человек (архивное фото)
Данила Багаутдинова неделю ищут сотни человек (архивное фото) Фото:

В ходе операции по поиску 20-летнего жителя Екатеринбурга Данила Багаутдинова, продолжающейся уже седьмой день, в Красноуфимском районе найдено тело. Информация об этом появилась в СМИ.

«Поступила информация, что в соседней деревне нашли тело… Это сообщение сейчас проверяют», — пишет E1.ru.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СКР Свердловской области. Ответ ожидается.

Данил Багаутдинов пропал 21 июля. Волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщали, что ему нужна медицинская помощь. Известно, что у пропавшего был детский церебральный паралич (ДЦП).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе операции по поиску 20-летнего жителя Екатеринбурга Данила Багаутдинова, продолжающейся уже седьмой день, в Красноуфимском районе найдено тело. Информация об этом появилась в СМИ. «Поступила информация, что в соседней деревне нашли тело… Это сообщение сейчас проверяют», — пишет E1.ru. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СКР Свердловской области. Ответ ожидается. Данил Багаутдинов пропал 21 июля. Волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщали, что ему нужна медицинская помощь. Известно, что у пропавшего был детский церебральный паралич (ДЦП).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...