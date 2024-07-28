В районе, где ищут 20-летнего свердловчанина с ДЦП, нашли труп

В ходе операции по поиску 20-летнего жителя Екатеринбурга Данила Багаутдинова, продолжающейся уже седьмой день, в Красноуфимском районе найдено тело. Информация об этом появилась в СМИ.
«Поступила информация, что в соседней деревне нашли тело… Это сообщение сейчас проверяют», — пишет E1.ru.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СКР Свердловской области. Ответ ожидается.
Данил Багаутдинов пропал 21 июля. Волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщали, что ему нужна медицинская помощь. Известно, что у пропавшего был детский церебральный паралич (ДЦП).
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