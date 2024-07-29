ВСУ атаковали Воронежскую область, есть повреждения

Гусев: при падении беспилотника поврежден объект коммунальной инфраструктуры
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В Воронежской области упал беспилотник, сообщил Александр Гусев Фото:

В Воронежской области подавлен беспилотник ВСУ. Он упал на объект коммунальной инфраструктуры, здание повреждено. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Обнаружен и подавлен БПЛА. При его падении был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале.

По его словам, после падения дрона возник пожар. Однако он уже ликвидирован. В результате атаки ВСУ никто не пострадал. Губернатор подчеркнул, что угроза атаки БПЛА, которая ранее вводилась, все еще действует в регионе.

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В Воронежской области подавлен беспилотник ВСУ. Он упал на объект коммунальной инфраструктуры, здание повреждено. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Обнаружен и подавлен БПЛА. При его падении был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. По его словам, после падения дрона возник пожар. Однако он уже ликвидирован. В результате атаки ВСУ никто не пострадал. Губернатор подчеркнул, что угроза атаки БПЛА, которая ранее вводилась, все еще действует в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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