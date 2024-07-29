ВСУ атаковали Воронежскую область, есть повреждения

В Воронежской области упал беспилотник, сообщил Александр Гусев
В Воронежской области подавлен беспилотник ВСУ. Он упал на объект коммунальной инфраструктуры, здание повреждено. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Обнаружен и подавлен БПЛА. При его падении был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод», — написал Александр Гусев в своем
По его словам, после падения дрона возник пожар. Однако он уже ликвидирован. В результате атаки ВСУ никто не пострадал. Губернатор подчеркнул, что угроза атаки БПЛА, которая ранее вводилась, все еще действует в регионе.
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