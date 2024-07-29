ВСУ атаковали Воронежскую область, есть повреждения

Гусев: при падении беспилотника поврежден объект коммунальной инфраструктуры

29 июля 2024 в 07:50 Размер текста - 17 +

В Воронежской области упал беспилотник, сообщил Александр Гусев Фото: 354th Mobile Public Affairs Detachment / Pfc. Justin Snyder В Воронежской области подавлен беспилотник ВСУ. Он упал на объект коммунальной инфраструктуры, здание повреждено. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Обнаружен и подавлен БПЛА. При его падении был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале . По его словам, после падения дрона возник пожар. Однако он уже ликвидирован. В результате атаки ВСУ никто не пострадал. Губернатор подчеркнул, что угроза атаки БПЛА, которая ранее вводилась, все еще действует в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Воронежской области подавлен беспилотник ВСУ. Он упал на объект коммунальной инфраструктуры, здание повреждено. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Обнаружен и подавлен БПЛА. При его падении был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод», — написал Александр Гусев в своем telegram-канале. По его словам, после падения дрона возник пожар. Однако он уже ликвидирован. В результате атаки ВСУ никто не пострадал. Губернатор подчеркнул, что угроза атаки БПЛА, которая ранее вводилась, все еще действует в регионе.