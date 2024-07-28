Челябинские полицейские пресекают мародерство на затопленных территориях

Сотрудники полиции в Челябинской области взяли под усиленный контроль затопленные территории. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, меры направлены на пресечения случаев мародерства.
«Действия полицейских направлены на предотвращение случаев мародерства и несанкционированного проникновения злоумышленников на чужие участки, а также на обеспечение порядка на данных территориях. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасность дорожного движения на подъездах и в зоне подтопления», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Из-за продолжающегося ливня часть населенных пунктов в регионе ушли под воду. Возле Карабаша прорвало дамбу. Жители были вынуждены оставить имущество и эвакуироваться. Кто-то уехал к родственникам, кто-то в пункты временного размещения. После того, как получится справиться со стихией, граждане смогут обратиться к властям за получением компенсации на восстановление утерянного имущества.
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