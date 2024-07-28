28 июля 2024

Челябинские полицейские пресекают мародерство на затопленных территориях

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, силовики, полиция, спины полиции
Полицейские охраняют затопленное имущество граждан Фото:
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Сотрудники полиции в Челябинской области взяли под усиленный контроль затопленные территории. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, меры направлены на пресечения случаев мародерства.

«Действия полицейских направлены на предотвращение случаев мародерства и несанкционированного проникновения злоумышленников на чужие участки, а также на обеспечение порядка на данных территориях. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасность дорожного движения на подъездах и в зоне подтопления», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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Из-за продолжающегося ливня часть населенных пунктов в регионе ушли под воду. Возле Карабаша прорвало дамбу. Жители были вынуждены оставить имущество и эвакуироваться. Кто-то уехал к родственникам, кто-то в пункты временного размещения. После того, как получится справиться со стихией, граждане смогут обратиться к властям за получением компенсации на восстановление утерянного имущества.

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Сотрудники полиции в Челябинской области взяли под усиленный контроль затопленные территории. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, меры направлены на пресечения случаев мародерства. «Действия полицейских направлены на предотвращение случаев мародерства и несанкционированного проникновения злоумышленников на чужие участки, а также на обеспечение порядка на данных территориях. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасность дорожного движения на подъездах и в зоне подтопления», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Из-за продолжающегося ливня часть населенных пунктов в регионе ушли под воду. Возле Карабаша прорвало дамбу. Жители были вынуждены оставить имущество и эвакуироваться. Кто-то уехал к родственникам, кто-то в пункты временного размещения. После того, как получится справиться со стихией, граждане смогут обратиться к властям за получением компенсации на восстановление утерянного имущества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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