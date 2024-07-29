В Челябинской области устраняют последствия ливней: что известно к этому часу

В Челябинской области занимаются устранением затоплений

В ряде затопленных территорий продолжает действовать режим ЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Челябинская область после обрушившихся мегаливней готовится к новым дождям и грозам, которые обрушатся на регион 30 июля. Что известно к этому часу о последствиях прохождения Каспийского циклона и устранении подтопления территорий, читайте в материале URA.RU.

В Челябинске река Миасс вышла из берегов

В центре Челябинска поднялся уровень воды в реке Миасс, подтопив часть набережной и дорог в низинах. Так, под мостом у ТРК «Родник» на улице Северо-Крымской подтопило дорогу. Там местные жители пытаются ловить рыбу, а утки ищут убежище от сильного течения среди травы.

На улице Кронштадской остаются затопленными 18 многоквартирных домов. Жителям предложили находиться в пункте временного размещения в школе №75. Городские власти активно ведут откачку воды.

В Копейске проблемы со светом, водой и проездом

В центре Копейска сразу после начала ливня перекрыли дорогу возле ТРК «Слава», где в низине традиционно скапливается вода. Подтоплены многоквартирные и частные дома, поселок Октябрьский и несколько центральных улиц без света.

В центре Копейска утонули животные в зоомагазине «Природа», который находится в подвальном помещении. По данным местных жителей, живы остались только рыбки.

В Коркино продолжается эвакуация

В Коркино из пансионата «Аврорины зори» в ночь на 29 июля экстренно эвакуировали пожилых людей из-за угрозы подтопления. Подтопленные территории посетил глава региона Алексей Текслер.

Глава города Лощинина сообщила губернатору, что экстренные службы почти закончили с восстановлением электроснабжения. Сейчас света нет лишь в нескольких микрорайонах частного сектора

В Еманжелинске перекрыта дорога

В Еманжелинском районе на дороге разрез Батуринский — Пионерский произошел выход воды. Дорога перекрыта сотрудниками ГИБДД, водителям порекомендовали искать пути объезда.

Муниципалитет, где введен режим ЧС, также посетил глава региона Алексей Текслер. Здесь губернатор встретился с жителями поселков Пионерский и Рабочий и провел оперативный штаб.

В Миассе введен режим ЧС на двух улицах

В Миассе введен режим ЧС на улицах Долинной и Торфянской, людей эвакуируют. Пункт временного размещения людей организован в ДК «Динамо».

Сосновский район

Администрация района сообщила о возвращении русла реки в прежние берега. Укрепление плотины продолжается.

Общие цифры

К утру 29 июля подтоплено 325 жилых домов, 600 садовых домов без проживающих людей, 1063 приусадебных участка. Сами эвакуировались более 900 человек, сотрудники МЧС помогли в эвакуации 224 людям, из них 32 ребенка. В пунктах временного размещения районов и городов были размещены 90 человек, в том числе семь детей.

С 28 июля режим ЧС действует в Карабаше, Коркинском муниципальном округе, Сосновском и Еманжелинском районах. Режим повышенной готовности сохраняется в Саткинском и Еткульском районах, Кыштыме, Копейске, Миассе. Отдельно режим ЧС введен в Сатке и на двух улицах Миасса.

На 9:00 29 июля закрытыми для проезда остаются три автодороги регионального значения. Это дороги Красносельское — Сухарыш, Березняки — Депутатский и Карабаш — Киолим, сообщили в региональном миндоре.