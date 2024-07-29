Дизайнер из Екатеринбурга, которой запретили выезжать из РФ, пожаловалась Бастрыкину

Дизайнер Лобанова, которой запретили покидать РФ, направила жалобу Бастрыкину

29 июля 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Лобанова просит Александра Бастрыкина вмешаться в ситуацию Фото: Официальный сайт Президента РФ Екатеринбургский дизайнер и амбассадор итальянской компании Gemar Balloons Ирина Лобанова, столкнувшаяся с запретом на выезд из страны, инициированным приставом из Краснодарского края, обратилась с жалобой к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Лобанова выразила надежду на то, что вмешательство СКР позволит ей добиться справедливости в сложившейся ситуации. Документ, подтверждающий обращение Лобановой, находится в распоряжении URA.RU. «Я обратилась в СКР, потому что надежды на справедливость совсем не осталось. Судебный процесс затягивается. В итоге я пропустила поездку и потеряла деньги, но брать ответственность никто не хочет. Единственная надежда — Александр Иванович. Наверное, только его вмешательство хоть как-то сдвинет с места дело», — посетовала Лобанова. Ранее URA.RU писало, что Ирина Лобанова планировала в конце июля 2023 года отправиться в Колумбию на значимое мероприятие, которое предполагало повышение ее профессиональной квалификации. Однако, несмотря на то, что поездка была оплачена, она не смогла посетить страну из-за существующего запрета на выезд за пределы России. Лобанова узнала о запрете в момент, когда пыталась вылететь из аэропорта Внуково. Стоимость поездки составила 297 064 рубля, и в результате она потеряла как финансовые средства, так и возможность участвовать в мероприятии, которое было важно для ее карьеры. Женщина выразила свое недоумение по поводу того, что даже после девяти судебных заседаний решение так и не было принято, что лишает ее возможности реагировать на сложившуюся ситуацию. Она подчеркнула, что без решения суда она не может ни согласиться с ним, ни обжаловать его. Ее адвокат обратилась в суд. Несмотря на истечение срока действия запрета, Лобанова не хочет прекращать борьбу за свои права и настаивает на привлечении пристава к ответственности за халатное отношение к своим служебным обязанностям и превышение полномочий, что привело к значительному материальному ущербу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский дизайнер и амбассадор итальянской компании Gemar Balloons Ирина Лобанова, столкнувшаяся с запретом на выезд из страны, инициированным приставом из Краснодарского края, обратилась с жалобой к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Лобанова выразила надежду на то, что вмешательство СКР позволит ей добиться справедливости в сложившейся ситуации. Документ, подтверждающий обращение Лобановой, находится в распоряжении URA.RU. «Я обратилась в СКР, потому что надежды на справедливость совсем не осталось. Судебный процесс затягивается. В итоге я пропустила поездку и потеряла деньги, но брать ответственность никто не хочет. Единственная надежда — Александр Иванович. Наверное, только его вмешательство хоть как-то сдвинет с места дело», — посетовала Лобанова. Ранее URA.RU писало, что Ирина Лобанова планировала в конце июля 2023 года отправиться в Колумбию на значимое мероприятие, которое предполагало повышение ее профессиональной квалификации. Однако, несмотря на то, что поездка была оплачена, она не смогла посетить страну из-за существующего запрета на выезд за пределы России. Лобанова узнала о запрете в момент, когда пыталась вылететь из аэропорта Внуково. Стоимость поездки составила 297 064 рубля, и в результате она потеряла как финансовые средства, так и возможность участвовать в мероприятии, которое было важно для ее карьеры. Женщина выразила свое недоумение по поводу того, что даже после девяти судебных заседаний решение так и не было принято, что лишает ее возможности реагировать на сложившуюся ситуацию. Она подчеркнула, что без решения суда она не может ни согласиться с ним, ни обжаловать его. Ее адвокат обратилась в суд. Несмотря на истечение срока действия запрета, Лобанова не хочет прекращать борьбу за свои права и настаивает на привлечении пристава к ответственности за халатное отношение к своим служебным обязанностям и превышение полномочий, что привело к значительному материальному ущербу.