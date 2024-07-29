Дизайнер из Екатеринбурга, которой запретили выезжать из РФ, пожаловалась Бастрыкину

Дизайнер Лобанова, которой запретили покидать РФ, направила жалобу Бастрыкину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ, бастрыкин александр
Лобанова просит Александра Бастрыкина вмешаться в ситуацию Фото:

Екатеринбургский дизайнер и амбассадор итальянской компании Gemar Balloons Ирина Лобанова, столкнувшаяся с запретом на выезд из страны, инициированным приставом из Краснодарского края, обратилась с жалобой к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Лобанова выразила надежду на то, что вмешательство СКР позволит ей добиться справедливости в сложившейся ситуации. Документ, подтверждающий обращение Лобановой, находится в распоряжении URA.RU.

«Я обратилась в СКР, потому что надежды на справедливость совсем не осталось. Судебный процесс затягивается. В итоге я пропустила поездку и потеряла деньги, но брать ответственность никто не хочет. Единственная надежда — Александр Иванович. Наверное, только его вмешательство хоть как-то сдвинет с места дело», — посетовала Лобанова.

Ранее URA.RU писало, что Ирина Лобанова планировала в конце июля 2023 года отправиться в Колумбию на значимое мероприятие, которое предполагало повышение ее профессиональной квалификации. Однако, несмотря на то, что поездка была оплачена, она не смогла посетить страну из-за существующего запрета на выезд за пределы России. Лобанова узнала о запрете в момент, когда пыталась вылететь из аэропорта Внуково. Стоимость поездки составила 297 064 рубля, и в результате она потеряла как финансовые средства, так и возможность участвовать в мероприятии, которое было важно для ее карьеры.

Женщина выразила свое недоумение по поводу того, что даже после девяти судебных заседаний решение так и не было принято, что лишает ее возможности реагировать на сложившуюся ситуацию. Она подчеркнула, что без решения суда она не может ни согласиться с ним, ни обжаловать его. Ее адвокат обратилась в суд. Несмотря на истечение срока действия запрета, Лобанова не хочет прекращать борьбу за свои права и настаивает на привлечении пристава к ответственности за халатное отношение к своим служебным обязанностям и превышение полномочий, что привело к значительному материальному ущербу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбургский дизайнер и амбассадор итальянской компании Gemar Balloons Ирина Лобанова, столкнувшаяся с запретом на выезд из страны, инициированным приставом из Краснодарского края, обратилась с жалобой к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Лобанова выразила надежду на то, что вмешательство СКР позволит ей добиться справедливости в сложившейся ситуации. Документ, подтверждающий обращение Лобановой, находится в распоряжении URA.RU. «Я обратилась в СКР, потому что надежды на справедливость совсем не осталось. Судебный процесс затягивается. В итоге я пропустила поездку и потеряла деньги, но брать ответственность никто не хочет. Единственная надежда — Александр Иванович. Наверное, только его вмешательство хоть как-то сдвинет с места дело», — посетовала Лобанова. Ранее URA.RU писало, что Ирина Лобанова планировала в конце июля 2023 года отправиться в Колумбию на значимое мероприятие, которое предполагало повышение ее профессиональной квалификации. Однако, несмотря на то, что поездка была оплачена, она не смогла посетить страну из-за существующего запрета на выезд за пределы России. Лобанова узнала о запрете в момент, когда пыталась вылететь из аэропорта Внуково. Стоимость поездки составила 297 064 рубля, и в результате она потеряла как финансовые средства, так и возможность участвовать в мероприятии, которое было важно для ее карьеры. Женщина выразила свое недоумение по поводу того, что даже после девяти судебных заседаний решение так и не было принято, что лишает ее возможности реагировать на сложившуюся ситуацию. Она подчеркнула, что без решения суда она не может ни согласиться с ним, ни обжаловать его. Ее адвокат обратилась в суд. Несмотря на истечение срока действия запрета, Лобанова не хочет прекращать борьбу за свои права и настаивает на привлечении пристава к ответственности за халатное отношение к своим служебным обязанностям и превышение полномочий, что привело к значительному материальному ущербу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...