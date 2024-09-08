Врио губернатора Курской области проголосовал на выборах

08 сентября 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Врио губернатора Курской области пришел на выборы главы региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов пришел на выборы, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов на пост главы региона. Об этом сообщает ТАСС. «Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов проголосовал на выборах главы региона», — пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. На должность губернатора Курской области выдвинули свои кандидатуры Алексей Смирнов («Единая Россия»), Алексей Бобовников (КПРФ), Геннадий Баев («Справедливая Россия — За правду») и Алексей Томанов (ЛДПР). С 28 августа по 5 сентября в регионе из-за режимов КТО и ЧС прошло досрочное голосование, на котором свой выбор сделали около трети избирателей. Председатель ЦИК России Элла Памфилова 6 сентября заявила о высокой явке на выборах в Курской области. На тот момент явка в регионе составила более 40%, пишет RT. В рамках ЕДГ-2024, который проходит с 6 по 8 сентября, организованы около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 из них проходят прямые выборы глав регионов, а в 4 субъектах выборы будут проведены региональными законодательными органами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов пришел на выборы, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов на пост главы региона. Об этом сообщает ТАСС. «Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов проголосовал на выборах главы региона», — пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. На должность губернатора Курской области выдвинули свои кандидатуры Алексей Смирнов («Единая Россия»), Алексей Бобовников (КПРФ), Геннадий Баев («Справедливая Россия — За правду») и Алексей Томанов (ЛДПР). С 28 августа по 5 сентября в регионе из-за режимов КТО и ЧС прошло досрочное голосование, на котором свой выбор сделали около трети избирателей. Председатель ЦИК России Элла Памфилова 6 сентября заявила о высокой явке на выборах в Курской области. На тот момент явка в регионе составила более 40%, пишет RT. В рамках ЕДГ-2024, который проходит с 6 по 8 сентября, организованы около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 из них проходят прямые выборы глав регионов, а в 4 субъектах выборы будут проведены региональными законодательными органами.