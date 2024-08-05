05 августа 2024
04 августа 2024

Заболеваемость артериальной гипертонией в ХМАО возросла на 14,8%

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане стали более ответственно относиться к своему здоровью Фото:

За последние три года в ХМАО на 14,8% увеличилась заболеваемость артериальной гипертонией. Это связано с более ответственным отношением югорчан к своему здоровью, в связи с чем диагностировать заболевание стало проще, сообщила кандидат медицинских наук, главный кардиолог региона Ирина Урванцева.

«За последние три года заболеваемость артериальной гипертонией в Югре возросла на 14,8%. Это связано с высоким уровнем диагностики и активным проведением диспансеризации — югорчане стали внимательнее относиться к своему здоровью, благодаря чему не откладывают визит к врачу», — цитирует Урванцеву департамент здравоохранения ХМАО на своем сайте.

По ее словам, артериальная гипертония — ведущий фактор риска развития инсультов и инфарктов, поэтому, несмотря на рост показателя, диагностирование этого заболевания является хорошим показателем. Также кардиолог отметила, что самостоятельное лечение гипертонии кране опасно и при симптоматике стоит обращаться к врачу.

В ХМАО продолжается эпидемический сезон энтеровирусной инфекции. Уровень заболеваемости вырос на 25,6%. Большинство заразившихся — дети от 0 до 6 лет.

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За последние три года в ХМАО на 14,8% увеличилась заболеваемость артериальной гипертонией. Это связано с более ответственным отношением югорчан к своему здоровью, в связи с чем диагностировать заболевание стало проще, сообщила кандидат медицинских наук, главный кардиолог региона Ирина Урванцева. «За последние три года заболеваемость артериальной гипертонией в Югре возросла на 14,8%. Это связано с высоким уровнем диагностики и активным проведением диспансеризации — югорчане стали внимательнее относиться к своему здоровью, благодаря чему не откладывают визит к врачу», — цитирует Урванцеву департамент здравоохранения ХМАО на своем сайте. По ее словам, артериальная гипертония — ведущий фактор риска развития инсультов и инфарктов, поэтому, несмотря на рост показателя, диагностирование этого заболевания является хорошим показателем. Также кардиолог отметила, что самостоятельное лечение гипертонии кране опасно и при симптоматике стоит обращаться к врачу. В ХМАО продолжается эпидемический сезон энтеровирусной инфекции. Уровень заболеваемости вырос на 25,6%. Большинство заразившихся — дети от 0 до 6 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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