Заболеваемость артериальной гипертонией в ХМАО возросла на 14,8%

06 августа 2024 в 02:19 Размер текста - 17 +

Югорчане стали более ответственно относиться к своему здоровью Фото: Екатерина Сычкова За последние три года в ХМАО на 14,8% увеличилась заболеваемость артериальной гипертонией. Это связано с более ответственным отношением югорчан к своему здоровью, в связи с чем диагностировать заболевание стало проще, сообщила кандидат медицинских наук, главный кардиолог региона Ирина Урванцева. «За последние три года заболеваемость артериальной гипертонией в Югре возросла на 14,8%. Это связано с высоким уровнем диагностики и активным проведением диспансеризации — югорчане стали внимательнее относиться к своему здоровью, благодаря чему не откладывают визит к врачу», — цитирует Урванцеву департамент здравоохранения ХМАО на своем сайте. По ее словам, артериальная гипертония — ведущий фактор риска развития инсультов и инфарктов, поэтому, несмотря на рост показателя, диагностирование этого заболевания является хорошим показателем. Также кардиолог отметила, что самостоятельное лечение гипертонии кране опасно и при симптоматике стоит обращаться к врачу. В ХМАО продолжается эпидемический сезон энтеровирусной инфекции. Уровень заболеваемости вырос на 25,6%. Большинство заразившихся — дети от 0 до 6 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последние три года в ХМАО на 14,8% увеличилась заболеваемость артериальной гипертонией. Это связано с более ответственным отношением югорчан к своему здоровью, в связи с чем диагностировать заболевание стало проще, сообщила кандидат медицинских наук, главный кардиолог региона Ирина Урванцева. «За последние три года заболеваемость артериальной гипертонией в Югре возросла на 14,8%. Это связано с высоким уровнем диагностики и активным проведением диспансеризации — югорчане стали внимательнее относиться к своему здоровью, благодаря чему не откладывают визит к врачу», — цитирует Урванцеву департамент здравоохранения ХМАО на своем сайте. По ее словам, артериальная гипертония — ведущий фактор риска развития инсультов и инфарктов, поэтому, несмотря на рост показателя, диагностирование этого заболевания является хорошим показателем. Также кардиолог отметила, что самостоятельное лечение гипертонии кране опасно и при симптоматике стоит обращаться к врачу. В ХМАО продолжается эпидемический сезон энтеровирусной инфекции. Уровень заболеваемости вырос на 25,6%. Большинство заразившихся — дети от 0 до 6 лет.