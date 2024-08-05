Сотрудники МЧС оперативно отреагировали на вызов
В промзоне Металлургического района Челябинска 6 августа жители заметили черный дым. Фотографией они поделились с URA.RU. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на открытой площадке загорелся мусор.
«На улице Северный луч в районе промзоны что-то горит. Поднимается большой черный дым», — сообщили URA.RU читатели.
Журналисты обратились в пресс-службу ГУ МЧС по региону. Там сообщили, что на открытой площадке произошло возгорание мусора.
В районе промзоны в Металлургическом районе Челябинска загорелся мусор
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