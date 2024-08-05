05 августа 2024

Над промзоной Челябинска поднялся черный дым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Освящение новой пожарно-спасательной техники подразделений Федеральной противопожарной службы. Екатеринбург, мчс, символика, пожарная машина
Сотрудники МЧС оперативно отреагировали на вызов Фото:

В промзоне Металлургического района Челябинска 6 августа жители заметили черный дым. Фотографией они поделились с URA.RU. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на открытой площадке загорелся мусор.

«На улице Северный луч в районе промзоны что-то горит. Поднимается большой черный дым», — сообщили URA.RU читатели.

Журналисты обратились в пресс-службу ГУ МЧС по региону. Там сообщили, что на открытой площадке произошло возгорание мусора.

В районе промзоны в Металлургическом районе Челябинска загорелся мусор
В районе промзоны в Металлургическом районе Челябинска загорелся мусор
Фото:

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В промзоне Металлургического района Челябинска 6 августа жители заметили черный дым. Фотографией они поделились с URA.RU. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на открытой площадке загорелся мусор. «На улице Северный луч в районе промзоны что-то горит. Поднимается большой черный дым», — сообщили URA.RU читатели. Журналисты обратились в пресс-службу ГУ МЧС по региону. Там сообщили, что на открытой площадке произошло возгорание мусора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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