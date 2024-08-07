Челябинский губернатор Текслер заявил о готовности помочь Курской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 августа заявил о готовности региона помочь подвергшейся нападению ВСУ Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Тяжелая ситуация сложилась в приграничных районах Курской области, где сейчас ведутся активные боевые действия. Очередное кровавое террористическое нападение на мирные российские населенные пункты. Челябинская область вместе со всей страной поддерживает Курскую область и ее жителей, наших бойцов. Готовы оказать всю необходимую помощь. Верим и знаем, что российские войска дадут отпор противнику и победа будет за нами», — заявил Текслер.
Вооруженные силы Украины 6 августа атаковали приграничные районы Курской области. Диверсанты пытались проникнуть на территорию региона, обстреляв жилые и административные здания, а также объекты инфраструктуры.
В результате ударов пострадали мирные жители, есть погибшие. Бои продолжаются.
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