Челябинский губернатор пролоббировал в Москве преференции для городов области

О плане приоритетного развития российских городов губернатор Алексей Текслер говорил с президентом Владимиром Путиным во время февральского визита в Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководство страны высоко оценило экспертную оценку ситуации в «закрытых» городах Росатома и городах ВПК, данную челябинским губернатором Алексеем Текслером на заседании Госсовета. Так прокомментировали 7 августа URA.RU политологи Евгений Минченко и Виктор Потуремский включение ряда территорий области в перечень 200 городов, для которых по поручению Владимира Путина разработают мастер-планы ускоренного развития.

«Считаю появление челябинских ЗАТО Росатома в списке 200 городов, которым обеспечат приоритетное включение в нацпроекты по развитию социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры прямым следствием лоббизма Текслера. Надо понимать, что находящиеся в этих городах предприятия формируют контур обороноспособности России. И, во-вторых, они стали сейчас драйверами экономического роста и, что очень важно, научно-промышленного развития Южного Урала и страны в целом. А команда Алексея Текслера заявила курс на индустриализацию 4.0, высокотехнологичную и продвинутую», — заявил URA.RU президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

В качестве критериев включения в «Перечень-200» президент определил стратегическую важность городов и агломераций, а также наличие в них предприятий Роскосмоса и Росатома. В Челябинской области расположены три таких атомграда: Снежинск, Озерск и Трехгорный. Также решение принято применительно к Миассу, где действуют автозавод «Урал» и ряд предприятий Роскомоса.

«Мы ощущаем колоссальную поддержку от губернатора и правительства Челябинской области и Алексея Текслера. Уже начата работа по разработке стратегии развития Трехгорного, эта работа планомерная, в дальнейшем совместно с Госкорпорацией „Росатом“ и правительством региона наработки включим в новый мастер-план и двигаться дальше будем уже по нему», — прокомментировал происходящее мэр Трехгорного Данила Громенко.

Мастер-планы, о которых идет речь, должны обеспечить улучшение качества жизни на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году. Поручения были отданы по итогам состоявшегося в мае заседания Госсовета, в котором участвовал глава Челябинской области Алексей Текслер. Именно он приложил немало усилий, добиваясь особого отношения к «атомградам» и моногородам системы ВПК.

«Судя по принятым решениям, федеральное руководство прислушивается к Алексею Текслеру и опирается на его экспертную оценку. Можно ожидать продолжения экспертного участия челябинского губернатора в работе Госсовета и профильных структур при федеральном правительстве», — заметил также директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.