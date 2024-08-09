В Челябинской области закроют дорогу из-за подтопления

В Еманжелинском районе (Челябинская область) 9 августа участок дороги Коелга-М36 закроют ради проведения противопаводковых мероприятий. Как заявили в пресс-службе миндортранса региона, необходимо откачать воду от домовладений.
«В течение суток с 14 часов 10 августа будет закрыт для движения транспортных средств участок дороги Коелга-М36 с 30 по 31 км в поселке Зауральский. Будет производиться откачка воды от домовладений», — сообщили в министерстве.
Чтобы минимизировать неудобства для водителей, организован объезд закрытого участка через альтернативную улицу в том же поселке. Маршрут позволит избежать задержек в пути, обеспечивая бесперебойное движение транспорта в период проведения необходимых работ.
Днем 9 августа власти закрыли дорогу из Миасса в Кыштым. Участок пути возле озера Сырыткуль подтопило, когда вода вышла из берегов. Для транспорта организован объезд.
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