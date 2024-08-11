Соловьев: атаки ВСУ на Курскую область увеличили поток добровольцев

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ВСУ пытались проникнуть на территорию России на бронетехнике Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Атаки ВСУ на Курскую область сплотили общество и привели к возросшему потоку добровольцев в рядах ВС РФ. Об этом рассказал телеведущий Владимир Соловьев. Он отметил, что люди вступают в добровольческие отряды не ради вознаграждения, а искренне желая спасти свою страну.

«Очень важно, что после событий в Курской губернии поток [добровольцев] возрос, потому что для наших людей это не только вопрос материального вознаграждения, но это в первую очередь отношение к родине», — рассказал Соловьев. Его слова приводит РИА Новости.

ВСУ начали ожесточенные атаки на Курскую область 7 августа. Украинские группировки пытаются проникнуть вглубь региона и ведут бои на границе с Россией.

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Атаки ВСУ на Курскую область сплотили общество и привели к возросшему потоку добровольцев в рядах ВС РФ. Об этом рассказал телеведущий Владимир Соловьев. Он отметил, что люди вступают в добровольческие отряды не ради вознаграждения, а искренне желая спасти свою страну. «Очень важно, что после событий в Курской губернии поток [добровольцев] возрос, потому что для наших людей это не только вопрос материального вознаграждения, но это в первую очередь отношение к родине», — рассказал Соловьев. Его слова приводит РИА Новости. ВСУ начали ожесточенные атаки на Курскую область 7 августа. Украинские группировки пытаются проникнуть вглубь региона и ведут бои на границе с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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