Соловьев: атаки ВСУ на Курскую область увеличили поток добровольцев

Атаки ВСУ на Курскую область сплотили общество и привели к возросшему потоку добровольцев в рядах ВС РФ. Об этом рассказал телеведущий Владимир Соловьев. Он отметил, что люди вступают в добровольческие отряды не ради вознаграждения, а искренне желая спасти свою страну.
«Очень важно, что после событий в Курской губернии поток [добровольцев] возрос, потому что для наших людей это не только вопрос материального вознаграждения, но это в первую очередь отношение к родине», — рассказал Соловьев. Его слова приводит РИА Новости.
ВСУ начали ожесточенные атаки на Курскую область 7 августа. Украинские группировки пытаются проникнуть вглубь региона и ведут бои на границе с Россией.
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