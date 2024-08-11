Армия и оружие Соловьев: атаки ВСУ на Курскую область увеличили поток добровольцев 11 августа 2024 в 16:52 Размер текста - 17 + ВСУ пытались проникнуть на территорию России на бронетехнике Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Атаки ВСУ на Курскую область сплотили общество и привели к возросшему потоку добровольцев в рядах ВС РФ. Об этом рассказал телеведущий Владимир Соловьев. Он отметил, что люди вступают в добровольческие отряды не ради вознаграждения, а искренне желая спасти свою страну. «Очень важно, что после событий в Курской губернии поток [добровольцев] возрос, потому что для наших людей это не только вопрос материального вознаграждения, но это в первую очередь отношение к родине», — рассказал Соловьев. Его слова приводит РИА Новости. ВСУ начали ожесточенные атаки на Курскую область 7 августа. Украинские группировки пытаются проникнуть вглубь региона и ведут бои на границе с Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Атаки ВСУ на Курскую область сплотили общество и привели к возросшему потоку добровольцев в рядах ВС РФ. Об этом рассказал телеведущий Владимир Соловьев. Он отметил, что люди вступают в добровольческие отряды не ради вознаграждения, а искренне желая спасти свою страну. «Очень важно, что после событий в Курской губернии поток [добровольцев] возрос, потому что для наших людей это не только вопрос материального вознаграждения, но это в первую очередь отношение к родине», — рассказал Соловьев. Его слова приводит РИА Новости. ВСУ начали ожесточенные атаки на Курскую область 7 августа. Украинские группировки пытаются проникнуть вглубь региона и ведут бои на границе с Россией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям