В Свердловской области нашли редкий и жуткий гриб-хищник. Фото

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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу
Необычный гриб свердловчанка заметила в лесу под Тавдой Фото:

В Свердловской области нашли необычный и редкий гриб Гиднеллум Пека, покрытый красными вкраплениями, словно каплями крови. Как отметила в соцсети «ВКонтакте» местная жительница, этот гриб давно не появлялся в уральских лесах.

«Наконец-то полезло много Гиднеллум Пека, два года он молчал, выдавая лишь единичные экземпляры. И в целом Гиднеллума разного очень много. Оранжевый, ржавичный, голубой. Очень красиво. Встречаются моховики желто-бурые и сосновые подосиновики», — написала пользователь под ником Елена Викторовна в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области».

Гиднеллум Пека является несъедобным, но и неядовитым. Все молодые грибы выделяют жидкость красного цвета, которые напоминают капли крови. За жутковатый вид гриб в народе называют «зубом дьявола» или «кровавым зубом». Особенность гриба состоит в том, что для питания он может использовать не только почвенные соки, но и насекомых. Он ловит их с помощью красной жидкости на шляпке, насекомые погибают, а гриб получает источник для дальнейшего роста. Еще иногда Гиднеллум называют еще «клубника со сливками» за еле уловимый ягодный аромат.

Красные капли на шляпке гриба напоминают кровь
Красные капли на шляпке гриба напоминают кровь

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В Свердловской области нашли необычный и редкий гриб Гиднеллум Пека, покрытый красными вкраплениями, словно каплями крови. Как отметила в соцсети «ВКонтакте» местная жительница, этот гриб давно не появлялся в уральских лесах. «Наконец-то полезло много Гиднеллум Пека, два года он молчал, выдавая лишь единичные экземпляры. И в целом Гиднеллума разного очень много. Оранжевый, ржавичный, голубой. Очень красиво. Встречаются моховики желто-бурые и сосновые подосиновики», — написала пользователь под ником Елена Викторовна в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области». Гиднеллум Пека является несъедобным, но и неядовитым. Все молодые грибы выделяют жидкость красного цвета, которые напоминают капли крови. За жутковатый вид гриб в народе называют «зубом дьявола» или «кровавым зубом». Особенность гриба состоит в том, что для питания он может использовать не только почвенные соки, но и насекомых. Он ловит их с помощью красной жидкости на шляпке, насекомые погибают, а гриб получает источник для дальнейшего роста. Еще иногда Гиднеллум называют еще «клубника со сливками» за еле уловимый ягодный аромат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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