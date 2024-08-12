В Свердловской области нашли редкий и жуткий гриб-хищник. Фото

12 августа 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Необычный гриб свердловчанка заметила в лесу под Тавдой Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Свердловской области нашли необычный и редкий гриб Гиднеллум Пека, покрытый красными вкраплениями, словно каплями крови. Как отметила в соцсети «ВКонтакте» местная жительница, этот гриб давно не появлялся в уральских лесах. «Наконец-то полезло много Гиднеллум Пека, два года он молчал, выдавая лишь единичные экземпляры. И в целом Гиднеллума разного очень много. Оранжевый, ржавичный, голубой. Очень красиво. Встречаются моховики желто-бурые и сосновые подосиновики», — написала пользователь под ником Елена Викторовна в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области». Гиднеллум Пека является несъедобным, но и неядовитым. Все молодые грибы выделяют жидкость красного цвета, которые напоминают капли крови. За жутковатый вид гриб в народе называют «зубом дьявола» или «кровавым зубом». Особенность гриба состоит в том, что для питания он может использовать не только почвенные соки, но и насекомых. Он ловит их с помощью красной жидкости на шляпке, насекомые погибают, а гриб получает источник для дальнейшего роста. Еще иногда Гиднеллум называют еще «клубника со сливками» за еле уловимый ягодный аромат. Красные капли на шляпке гриба напоминают кровь Фото: «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области нашли необычный и редкий гриб Гиднеллум Пека, покрытый красными вкраплениями, словно каплями крови. Как отметила в соцсети «ВКонтакте» местная жительница, этот гриб давно не появлялся в уральских лесах. «Наконец-то полезло много Гиднеллум Пека, два года он молчал, выдавая лишь единичные экземпляры. И в целом Гиднеллума разного очень много. Оранжевый, ржавичный, голубой. Очень красиво. Встречаются моховики желто-бурые и сосновые подосиновики», — написала пользователь под ником Елена Викторовна в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области». Гиднеллум Пека является несъедобным, но и неядовитым. Все молодые грибы выделяют жидкость красного цвета, которые напоминают капли крови. За жутковатый вид гриб в народе называют «зубом дьявола» или «кровавым зубом». Особенность гриба состоит в том, что для питания он может использовать не только почвенные соки, но и насекомых. Он ловит их с помощью красной жидкости на шляпке, насекомые погибают, а гриб получает источник для дальнейшего роста. Еще иногда Гиднеллум называют еще «клубника со сливками» за еле уловимый ягодный аромат.