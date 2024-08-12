В РФ производителей продуктов питания начнут проверять на опасный «мясной клей»

13 августа 2024 в 03:14 Размер текста - 17 +

Употребление «мясного клея», который есть в колбасе, вызывает развитие болезни Альцгеймера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Производителей продуктов питания проверят на использование опасной пищевой добавки — трансглютаминазы. Об этом говорится в поручении Генпрокуратуры. Добавка запрещена в России, но ее часто добавляют в колбасы, сосиски и молочные продукты для «склеивания» белков. «Производителей продуктов питания проверят на использование опасной добавки — трансглютаминазы. Генеральная прокуратура поручила региональным подразделениям провести проверку информации об использовании производителями запрещенной в России добавки», — пишут «Известия». Применение добавки запрещено в России с 2022 года, но ее часто добавляют в колбасы, сосиски и молочные продукты для «склеивания» животных и растительных белков. В 2023 году ее обнаружили в 1,8% исследованных проб пищевой продукции, что в три раза выше, чем в 2022 году, отметили в Роспотребнадзоре. Опасная пищевая добавка повышает риски развития аллергии и особенно вредна для людей с непереносимостью глютена, говорят эксперты. «Мясной клей» — это фермент, который вырабатывают некоторые микроорганизмы. Он относится к семейству трансглютаминаз, модифицирующих структуру молекул белков. Добавка способна соединять белки, которые невозможно соединить, тем самым увеличивая массу продукта. Действие «мясного клея» на здоровье до сих пор до конца не изучено, говорят эксперты. «Мясной клей» может в десять раз сократить цикл изготовления продукции и снизить себестоимость. По российскому законодательству, микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, которые разрешены для применения при производстве, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Производителей продуктов питания проверят на использование опасной пищевой добавки — трансглютаминазы. Об этом говорится в поручении Генпрокуратуры. Добавка запрещена в России, но ее часто добавляют в колбасы, сосиски и молочные продукты для «склеивания» белков. «Производителей продуктов питания проверят на использование опасной добавки — трансглютаминазы. Генеральная прокуратура поручила региональным подразделениям провести проверку информации об использовании производителями запрещенной в России добавки», — пишут «Известия». Применение добавки запрещено в России с 2022 года, но ее часто добавляют в колбасы, сосиски и молочные продукты для «склеивания» животных и растительных белков. В 2023 году ее обнаружили в 1,8% исследованных проб пищевой продукции, что в три раза выше, чем в 2022 году, отметили в Роспотребнадзоре. Опасная пищевая добавка повышает риски развития аллергии и особенно вредна для людей с непереносимостью глютена, говорят эксперты. «Мясной клей» — это фермент, который вырабатывают некоторые микроорганизмы. Он относится к семейству трансглютаминаз, модифицирующих структуру молекул белков. Добавка способна соединять белки, которые невозможно соединить, тем самым увеличивая массу продукта. Действие «мясного клея» на здоровье до сих пор до конца не изучено, говорят эксперты. «Мясной клей» может в десять раз сократить цикл изготовления продукции и снизить себестоимость. По российскому законодательству, микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, которые разрешены для применения при производстве, пишет RT.