Главного специалиста Мосжилинспекции отправили под домашний арест за взятки

Басманный суд Москвы принял решение о помещении бывшего главного специалиста столичной Государственной жилищной инспекции Алсу Курбановой под домашний арест. Она обвиняется в получении трех взяток.
«Уголовное дело возбуждено <...> в отношении Курбановой А. Р. по признакам трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 (получение взятки должностным лицом, иностранным должностным лицом за незаконные действия или бездействие)», — сообщил собеседник ТАСС. Постановлением Басманного суда она помещена под домашний арест.
Уголовное дело в отношении Курбановой было возбуждено 13 июня. Курбанова была замешана в процессах приемки работ по капитальному ремонту, включая деятельность Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.
Следствие выражает опасения, что Курбанова, не имея постоянного легального источника дохода, может оказать давление на свидетеля, продолжить преступную деятельность, уничтожить доказательства или скрыться от правосудия. Вина обвиняемой подтверждается показаниями свидетеля, протоколом очной ставки, сведениями из ПАО Сбербанк и другими материалами предварительного расследования.
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