Сенатор от Крыма Цеков покинул Совфед

Сергей Цеков покинул Совет Федерации
Сенатор от Крыма Сергей Цеков покинул Совет Федерации, сложив свои полномочия. Об этом рассказал сам сенатор.
«Я больше не являюсь сенатором», — передает слова Цекова РИА Новости. Он добавил, что такое решение было принято в связи с избранием депутатом крымского парламента третьего созыва.
Теперь Цеков будет работать в Государственном совете Крыма от партии «Единая Россия». Ранее он дважды избирался сенатором с 2014 года.
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