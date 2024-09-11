Сенатор от Крыма Цеков покинул Совфед

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Сергей Цеков покинул Совет Федерации
Сергей Цеков покинул Совет Федерации Фото:

Сенатор от Крыма Сергей Цеков покинул Совет Федерации, сложив свои полномочия. Об этом рассказал сам сенатор.

«Я больше не являюсь сенатором», — передает слова Цекова РИА Новости. Он добавил, что такое решение было принято в связи с избранием депутатом крымского парламента третьего созыва.

Теперь Цеков будет работать в Государственном совете Крыма от партии «Единая Россия». Ранее он дважды избирался сенатором с 2014 года.

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Сенатор от Крыма Сергей Цеков покинул Совет Федерации, сложив свои полномочия. Об этом рассказал сам сенатор. «Я больше не являюсь сенатором», — передает слова Цекова РИА Новости. Он добавил, что такое решение было принято в связи с избранием депутатом крымского парламента третьего созыва. Теперь Цеков будет работать в Государственном совете Крыма от партии «Единая Россия». Ранее он дважды избирался сенатором с 2014 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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