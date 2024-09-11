Прокуроры потребовали вернуть Минобороны историческую виллу в Приморске

Военная прокуратура Балтийского флота 15 июля направила в арбитражный суд прошение признать сделку по передаче Калининградской области исторической виллы Порр в Приморске недействительной, говорится в исковом заявлении. Ранее здание долгое время находилось в распоряжении Минобороны.
«Военная прокуратура Балтийского флота просит суд признать недействительным соглашение по передаче участка площадью 3,5 гектар на Калининградском шоссе в Приморске и применить последствия такого решения. Ведомство просит обязать Калининградскую область в лице Агентства по имуществу региона вернуть участок», — говорится в исковом заявлении. Информацию передает РБК.
Отмечается, что ведомство просит Минобороны принять виллу обратно в собственность государства. Ответчиками по делу выступают Агентство по имуществу Калининградской области и российское оборонное ведомство.
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