WSJ: Киев подталкивают составить план «Б» с реалистичными задачами

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Европа и США подталкивают Украину к разработке реалистичного плана по конфликту в стране, чтобы осуществить его в 2025 году, пишет WSJ Фото:
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Страны Европы и США подталкивают Украину к разработке реалистичного плана действий и целей. Предполагается, что все это может быть осуществлено в 2025 году, сообщает издание The Wall Street Journal.

«Западные страны по-прежнему поддерживают долгосрочную цель президента [Украины] Владимира Зеленского по возвращению всех утраченных регионов. Вместе с тем, некоторые европейские дипломаты отметили, что Киеву стоить ставить перед собой более реалистичные задачи», — говорится в материале. Отмечается, что это необходимо, чтобы политики на Западе могли объяснить избирателям необходимость украинской военной помощи.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с британским коллегой Дэвидом Лэмми планируют посетить Киев 11 сентября. Ожидается, что они проведут встречи с украинскими чиновниками, где будут обсуждаться вопросы, связанные с определением победы Украины и необходимой для этого помощью, передает «Национальная служба новостей».

Визиты подчеркивают существующее напряжение между Украиной и Западом, связанное с попытками согласовать желания Киева вернуть границы 1991 года и реалиями нынешней ситуации. Европейские чиновники ясно дали понять украинским властям, что полная победа потребует значительной финансовой поддержки, которую США и Европа в полном объеме предоставить не в состоянии.

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Страны Европы и США подталкивают Украину к разработке реалистичного плана действий и целей. Предполагается, что все это может быть осуществлено в 2025 году, сообщает издание The Wall Street Journal. «Западные страны по-прежнему поддерживают долгосрочную цель президента [Украины] Владимира Зеленского по возвращению всех утраченных регионов. Вместе с тем, некоторые европейские дипломаты отметили, что Киеву стоить ставить перед собой более реалистичные задачи», — говорится в материале. Отмечается, что это необходимо, чтобы политики на Западе могли объяснить избирателям необходимость украинской военной помощи. Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с британским коллегой Дэвидом Лэмми планируют посетить Киев 11 сентября. Ожидается, что они проведут встречи с украинскими чиновниками, где будут обсуждаться вопросы, связанные с определением победы Украины и необходимой для этого помощью, передает «Национальная служба новостей». Визиты подчеркивают существующее напряжение между Украиной и Западом, связанное с попытками согласовать желания Киева вернуть границы 1991 года и реалиями нынешней ситуации. Европейские чиновники ясно дали понять украинским властям, что полная победа потребует значительной финансовой поддержки, которую США и Европа в полном объеме предоставить не в состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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