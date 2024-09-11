WSJ: Киев подталкивают составить план «Б» с реалистичными задачами

11 сентября 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Европа и США подталкивают Украину к разработке реалистичного плана по конфликту в стране, чтобы осуществить его в 2025 году, пишет WSJ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Европы и США подталкивают Украину к разработке реалистичного плана действий и целей. Предполагается, что все это может быть осуществлено в 2025 году, сообщает издание The Wall Street Journal. «Западные страны по-прежнему поддерживают долгосрочную цель президента [Украины] Владимира Зеленского по возвращению всех утраченных регионов. Вместе с тем, некоторые европейские дипломаты отметили, что Киеву стоить ставить перед собой более реалистичные задачи», — говорится в материале. Отмечается, что это необходимо, чтобы политики на Западе могли объяснить избирателям необходимость украинской военной помощи. Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с британским коллегой Дэвидом Лэмми планируют посетить Киев 11 сентября. Ожидается, что они проведут встречи с украинскими чиновниками, где будут обсуждаться вопросы, связанные с определением победы Украины и необходимой для этого помощью, передает «Национальная служба новостей». Визиты подчеркивают существующее напряжение между Украиной и Западом, связанное с попытками согласовать желания Киева вернуть границы 1991 года и реалиями нынешней ситуации. Европейские чиновники ясно дали понять украинским властям, что полная победа потребует значительной финансовой поддержки, которую США и Европа в полном объеме предоставить не в состоянии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны Европы и США подталкивают Украину к разработке реалистичного плана действий и целей. Предполагается, что все это может быть осуществлено в 2025 году, сообщает издание The Wall Street Journal. «Западные страны по-прежнему поддерживают долгосрочную цель президента [Украины] Владимира Зеленского по возвращению всех утраченных регионов. Вместе с тем, некоторые европейские дипломаты отметили, что Киеву стоить ставить перед собой более реалистичные задачи», — говорится в материале. Отмечается, что это необходимо, чтобы политики на Западе могли объяснить избирателям необходимость украинской военной помощи. Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с британским коллегой Дэвидом Лэмми планируют посетить Киев 11 сентября. Ожидается, что они проведут встречи с украинскими чиновниками, где будут обсуждаться вопросы, связанные с определением победы Украины и необходимой для этого помощью, передает «Национальная служба новостей». Визиты подчеркивают существующее напряжение между Украиной и Западом, связанное с попытками согласовать желания Киева вернуть границы 1991 года и реалиями нынешней ситуации. Европейские чиновники ясно дали понять украинским властям, что полная победа потребует значительной финансовой поддержки, которую США и Европа в полном объеме предоставить не в состоянии.