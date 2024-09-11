Общество Экс-главу МЧС Крыма Садаклиева заключили под стражу 11 сентября 2024 в 10:39 Размер текста - 17 + Садаклиева обвиняют в превышении должностных полномочий Фото: МЧС РФ Бывший глава МЧС по Республике Крым Сергей Садаклиев, уволившийся в августе 2024 года, был арестован судом на два месяца. Ему вменяют превышение полномочий. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона. «Садаклиев арестован на два месяца Киевским районным судом Симферополя», — заявил источник РИА Новости. Он добавил, что мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий. С февраля 2021 года Сергей Садаклиев работал министром чрезвычайных ситуаций Крыма. Однако он уволился по собственному желанию в начале августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывший глава МЧС по Республике Крым Сергей Садаклиев, уволившийся в августе 2024 года, был арестован судом на два месяца. Ему вменяют превышение полномочий. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона. «Садаклиев арестован на два месяца Киевским районным судом Симферополя», — заявил источник РИА Новости. Он добавил, что мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий. С февраля 2021 года Сергей Садаклиев работал министром чрезвычайных ситуаций Крыма. Однако он уволился по собственному желанию в начале августа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям