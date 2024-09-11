Экс-главу МЧС Крыма Садаклиева заключили под стражу

Садаклиева обвиняют в превышении должностных полномочий
Бывший глава МЧС по Республике Крым Сергей Садаклиев, уволившийся в августе 2024 года, был арестован судом на два месяца. Ему вменяют превышение полномочий. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.
«Садаклиев арестован на два месяца Киевским районным судом Симферополя», — заявил источник РИА Новости. Он добавил, что мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий.
С февраля 2021 года Сергей Садаклиев работал министром чрезвычайных ситуаций Крыма. Однако он уволился по собственному желанию в начале августа.
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