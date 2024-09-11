Экс-главу МЧС Крыма Садаклиева заключили под стражу

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Садаклиева обвиняют в превышении должностных полномочий Фото:

Бывший глава МЧС по Республике Крым Сергей Садаклиев, уволившийся в августе 2024 года, был арестован судом на два месяца. Ему вменяют превышение полномочий. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

«Садаклиев арестован на два месяца Киевским районным судом Симферополя», — заявил источник РИА Новости. Он добавил, что мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий.

С февраля 2021 года Сергей Садаклиев работал министром чрезвычайных ситуаций Крыма. Однако он уволился по собственному желанию в начале августа.

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Бывший глава МЧС по Республике Крым Сергей Садаклиев, уволившийся в августе 2024 года, был арестован судом на два месяца. Ему вменяют превышение полномочий. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона. «Садаклиев арестован на два месяца Киевским районным судом Симферополя», — заявил источник РИА Новости. Он добавил, что мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий. С февраля 2021 года Сергей Садаклиев работал министром чрезвычайных ситуаций Крыма. Однако он уволился по собственному желанию в начале августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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