Губернатор Мурманской области подтвердил атаку ВСУ на регион

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Мурманская область подверглась атаке беспилотников ВСУ, заявил Чибис
Мурманская область подверглась атаке беспилотников ВСУ, заявил Чибис Фото:

На Мурманскую область совершаются атаки украинских дронов. Об этом рассказал Андрей Чибис.

«На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников», — написал Чибис в своем telegram-канале. Губернатор попросил граждан с пониманием отнестись к временным ограничениям из-за налетов дронов ВСУ.

Он подчеркнул, что принимаются меры для повышения безопасности. Чибис призвал доверять официальным источникам и сообщать о подозрительных предметах по телефону 112.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области введен план «Ковер» из-за угрозы атак беспилотников. Обнаружены три дрона в районе Североморска, что привело к ограничениям на полеты, включая аэропорты Мурманска и Апатитов.

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На Мурманскую область совершаются атаки украинских дронов. Об этом рассказал Андрей Чибис. «На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников», — написал Чибис в своем telegram-канале. Губернатор попросил граждан с пониманием отнестись к временным ограничениям из-за налетов дронов ВСУ. Он подчеркнул, что принимаются меры для повышения безопасности. Чибис призвал доверять официальным источникам и сообщать о подозрительных предметах по телефону 112. Ранее сообщалось, что в Мурманской области введен план «Ковер» из-за угрозы атак беспилотников. Обнаружены три дрона в районе Североморска, что привело к ограничениям на полеты, включая аэропорты Мурманска и Апатитов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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