Губернатор Мурманской области подтвердил атаку ВСУ на регион

На Мурманскую область совершаются атаки украинских дронов. Об этом рассказал Андрей Чибис.
«На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников», — написал Чибис в своем telegram-канале. Губернатор попросил граждан с пониманием отнестись к временным ограничениям из-за налетов дронов ВСУ.
Он подчеркнул, что принимаются меры для повышения безопасности. Чибис призвал доверять официальным источникам и сообщать о подозрительных предметах по телефону 112.
Ранее сообщалось, что в Мурманской области введен план «Ковер» из-за угрозы атак беспилотников. Обнаружены три дрона в районе Североморска, что привело к ограничениям на полеты, включая аэропорты Мурманска и Апатитов.
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