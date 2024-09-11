Жители США взбесились из-за обучения украинских пилотов на F-16

11 сентября 2024 в 07:28 Размер текста - 17 +

Природоохранные и правозащитные организации недовольны тем, что в США хотят расширить местную авиабазу, где обучают пилотов Украины Фото: U.S. Air National Guard / Technical Sgt. Vincent De Groot Среди жителей, а так же правозащитных и природоохранных организаций США вызвали недовольство планы по расширению местной авиабазы, где проходят обучение пилотированию истребителей F-16 военные Украина. Об этом сообщают журналисты. Новость по теме ВС РФ уничтожили первый F-16 в зоне спецоперации: что известно об истребителях. Инфографика ВВС США заявили о намерении представить план по увеличению учебной мощности баз в Аризоне. «Предложение охватывало три военные авиабазы — Люк в Финиксе, Дэвис-Монтен и авиабазу Национальной гвардии Моррис в Тусоне. На авиабазе Национальной гвардии Моррис базируется 162-е крыло ВВС Национальной гвардии Аризоны», — завили в РИА Новости. Отмечается, что последняя авиабаза специализируется на подготовке пилотов истребителей F-16 в Штатах и еще в 23 странах. Президент США Джо Байден прошлым летом одобрил подготовку пилотов F-16 для Украины, что привело к необходимости расширения учебных мощностей на авиабазе Национальной гвардии Моррис в Тусоне, специализирующейся на подготовке пилотов. По информации газеты Politico, из-за ограниченного количества мест на авиабазе Моррис, возможно одновременное обучение только 12 украинских курсантов, что меньше запланированных 30 человек. Также планы по расширению авиабазы вызвали сопротивление местных некоммерческих организаций (НКО), которые выразили опасения относительно потенциального негативного воздействия на местные сообщества, включая земли коренных индейских племен. Также американские военные выразили опасения относительно полетов на истребителях F-16, которые были недавно поставлены Украине. По мнению специалистов, полеты на этих самолетах представляют собой высокий риск, усугубляемый недостатком опыта у пилотов ВСУ в эксплуатации такого типа воздушных судов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди жителей, а так же правозащитных и природоохранных организаций США вызвали недовольство планы по расширению местной авиабазы, где проходят обучение пилотированию истребителей F-16 военные Украина. Об этом сообщают журналисты. ВВС США заявили о намерении представить план по увеличению учебной мощности баз в Аризоне. «Предложение охватывало три военные авиабазы — Люк в Финиксе, Дэвис-Монтен и авиабазу Национальной гвардии Моррис в Тусоне. На авиабазе Национальной гвардии Моррис базируется 162-е крыло ВВС Национальной гвардии Аризоны», — завили в РИА Новости. Отмечается, что последняя авиабаза специализируется на подготовке пилотов истребителей F-16 в Штатах и еще в 23 странах. Президент США Джо Байден прошлым летом одобрил подготовку пилотов F-16 для Украины, что привело к необходимости расширения учебных мощностей на авиабазе Национальной гвардии Моррис в Тусоне, специализирующейся на подготовке пилотов. По информации газеты Politico, из-за ограниченного количества мест на авиабазе Моррис, возможно одновременное обучение только 12 украинских курсантов, что меньше запланированных 30 человек. Также планы по расширению авиабазы вызвали сопротивление местных некоммерческих организаций (НКО), которые выразили опасения относительно потенциального негативного воздействия на местные сообщества, включая земли коренных индейских племен. Также американские военные выразили опасения относительно полетов на истребителях F-16, которые были недавно поставлены Украине. По мнению специалистов, полеты на этих самолетах представляют собой высокий риск, усугубляемый недостатком опыта у пилотов ВСУ в эксплуатации такого типа воздушных судов.