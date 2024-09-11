Харрис вознамерилась обеспечить США самой смертоносной армией в мире

В случае победы на выборах, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис создаст для США самую мощную армию в мире. Об этом заявила сама Харрис на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.
«Я намерена обеспечить нам уважение к нашим вооруженным силам и обеспечение того, чтобы у нас была самая смертоносная боевая сила в мире», — передает слова Харрис ABC News. Также она заявила о намерении создать экономику возможностей, инвестируя в малый бизнес и новые семьи.
Харрис подчеркнула важность совместных усилий для укрепления международной позиции Америки и защиты прав граждан. Однако вопросы об отношениях с Украиной и Россией остались без ответа, заключили в материале.
Камала Харрис 23 августа презентовала свои предвыборные обещания на съезде 23 августа в Чикаго, подтвердив намерение баллотироваться на пост президента США. Выборы состоятся 5 ноября 2024 года. URA.RU рассказывало о ключевых инициативах и обещаниях Харрис.
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