Харрис вознамерилась обеспечить США самой смертоносной армией в мире

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Камала Харрис пообещала инвестировать в новые семьи
Камала Харрис пообещала инвестировать в новые семьи Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

В случае победы на выборах, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис создаст для США самую мощную армию в мире. Об этом заявила сама Харрис на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

«Я намерена обеспечить нам уважение к нашим вооруженным силам и обеспечение того, чтобы у нас была самая смертоносная боевая сила в мире», — передает слова Харрис ABC News. Также она заявила о намерении создать экономику возможностей, инвестируя в малый бизнес и новые семьи.

Харрис подчеркнула важность совместных усилий для укрепления международной позиции Америки и защиты прав граждан. Однако вопросы об отношениях с Украиной и Россией остались без ответа, заключили в материале.

Камала Харрис 23 августа презентовала свои предвыборные обещания на съезде 23 августа в Чикаго, подтвердив намерение баллотироваться на пост президента США. Выборы состоятся 5 ноября 2024 года. URA.RU рассказывало о ключевых инициативах и обещаниях Харрис.

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В случае победы на выборах, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис создаст для США самую мощную армию в мире. Об этом заявила сама Харрис на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. «Я намерена обеспечить нам уважение к нашим вооруженным силам и обеспечение того, чтобы у нас была самая смертоносная боевая сила в мире», — передает слова Харрис ABC News. Также она заявила о намерении создать экономику возможностей, инвестируя в малый бизнес и новые семьи. Харрис подчеркнула важность совместных усилий для укрепления международной позиции Америки и защиты прав граждан. Однако вопросы об отношениях с Украиной и Россией остались без ответа, заключили в материале. Камала Харрис 23 августа презентовала свои предвыборные обещания на съезде 23 августа в Чикаго, подтвердив намерение баллотироваться на пост президента США. Выборы состоятся 5 ноября 2024 года. URA.RU рассказывало о ключевых инициативах и обещаниях Харрис.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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