Россияне массово побежали чинить технику перед презентацией iPhone 16

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Россияне начали ремонтировать свои смартфоны от Apple
Россияне начали ремонтировать свои смартфоны от Apple Фото:

Россияне начали активно ремонтировать технику Apple перед презентацией iPhone 16. Спрос на услуги по техническому обслуживанию смартфонов этой марки в августе вырос на 83% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали в «Авито».

«Спрос на ремонт смартфонов марки Apple в августе — перед недавней презентацией новых гаджетов — вырос на 83% по сравнению с августом 2023 года», — передает сообщение «Авито» ТАСС. Там добавили, что в гаджетах Apple чаще всего заменяют стекло экрана.

Также предпочитают менять разъем для зарядки iPhone. Смартфоны Apple остаются наиболее востребованными для ремонта, следом идут Samsung, Xiaomi, Honor и Huawei. В целом, спрос на ремонт смартфонов в России увеличился на 20%. В «Авито» отметили, что современные модели имеют достаточно функций и памяти, чтобы их ремонтировали, а не меняли на новые.

9 сентября компания Apple представила новые модели iPhone 16. Все модели поддерживают ИИ-функции. В Россию новинки поступят 22 сентября.

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Россияне начали активно ремонтировать технику Apple перед презентацией iPhone 16. Спрос на услуги по техническому обслуживанию смартфонов этой марки в августе вырос на 83% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали в «Авито». «Спрос на ремонт смартфонов марки Apple в августе — перед недавней презентацией новых гаджетов — вырос на 83% по сравнению с августом 2023 года», — передает сообщение «Авито» ТАСС. Там добавили, что в гаджетах Apple чаще всего заменяют стекло экрана. Также предпочитают менять разъем для зарядки iPhone. Смартфоны Apple остаются наиболее востребованными для ремонта, следом идут Samsung, Xiaomi, Honor и Huawei. В целом, спрос на ремонт смартфонов в России увеличился на 20%. В «Авито» отметили, что современные модели имеют достаточно функций и памяти, чтобы их ремонтировали, а не меняли на новые. 9 сентября компания Apple представила новые модели iPhone 16. Все модели поддерживают ИИ-функции. В Россию новинки поступят 22 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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