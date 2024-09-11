Россияне массово побежали чинить технику перед презентацией iPhone 16

Россияне начали активно ремонтировать технику Apple перед презентацией iPhone 16. Спрос на услуги по техническому обслуживанию смартфонов этой марки в августе вырос на 83% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали в «Авито».
«Спрос на ремонт смартфонов марки Apple в августе — перед недавней презентацией новых гаджетов — вырос на 83% по сравнению с августом 2023 года», — передает сообщение «Авито» ТАСС. Там добавили, что в гаджетах Apple чаще всего заменяют стекло экрана.
Также предпочитают менять разъем для зарядки iPhone. Смартфоны Apple остаются наиболее востребованными для ремонта, следом идут Samsung, Xiaomi, Honor и Huawei. В целом, спрос на ремонт смартфонов в России увеличился на 20%. В «Авито» отметили, что современные модели имеют достаточно функций и памяти, чтобы их ремонтировали, а не меняли на новые.
9 сентября компания Apple представила новые модели iPhone 16. Все модели поддерживают ИИ-функции. В Россию новинки поступят 22 сентября.
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