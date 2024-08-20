Директора казанской юрфирмы, задержанного ФСБ в Челябинске, оставили в СИЗО

Директора казанской юридической фирмы «Хайат» Гульназ Файзуллину, задержанную в Челябинске сотрудниками ФСБ и обвиняемую в мошенничестве, оставили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили 21 августа в пресс-службе Челябинского облсуда.
«Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на постановление Центрального райсуда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 8 октября в отношении руководителя ООО „Хаят“ Гульназ Файзуллиной. Решение оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Файзуллина была задержана сотрудниками УФСБ по Челябинской области с поличным: при получении 7,3 млн рублей. За эту сумму она обещала клиенту помочь с решением вопроса в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. При этом каких-либо возможностей для этого не имела.
На директора возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Центральный райсуд отправил ее в СИЗО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!