20 августа 2024

Директора казанской юрфирмы, задержанного ФСБ в Челябинске, оставили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемая пыталась смягчить меру пресечения (фото из архива) Фото:

Директора казанской юридической фирмы «Хайат» Гульназ Файзуллину, задержанную в Челябинске сотрудниками ФСБ и обвиняемую в мошенничестве, оставили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили 21 августа в пресс-службе Челябинского облсуда.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на постановление Центрального райсуда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 8 октября в отношении руководителя ООО „Хаят“ Гульназ Файзуллиной. Решение оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Файзуллина была задержана сотрудниками УФСБ по Челябинской области с поличным: при получении 7,3 млн рублей. За эту сумму она обещала клиенту помочь с решением вопроса в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. При этом каких-либо возможностей для этого не имела.

На директора возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Центральный райсуд отправил ее в СИЗО.

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Директора казанской юридической фирмы «Хайат» Гульназ Файзуллину, задержанную в Челябинске сотрудниками ФСБ и обвиняемую в мошенничестве, оставили в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили 21 августа в пресс-службе Челябинского облсуда. «Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на постановление Центрального райсуда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 8 октября в отношении руководителя ООО „Хаят“ Гульназ Файзуллиной. Решение оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Файзуллина была задержана сотрудниками УФСБ по Челябинской области с поличным: при получении 7,3 млн рублей. За эту сумму она обещала клиенту помочь с решением вопроса в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. При этом каких-либо возможностей для этого не имела. На директора возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Центральный райсуд отправил ее в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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